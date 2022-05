Benedict Wong bảo vệ ngôi sao 16 tuổi của 'Doctor Strange 2'

Chia sẻ với báo chí, nam diễn viên người Anh bày tỏ những người ghét bỏ hay phản đối Xochitl Gomez trên Internet nên cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình.

Trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nữ diễn viên 16 tuổi Xochitl Gomez thủ vai America Chavez - siêu anh hùng với khả năng mở ra cánh cổng nối liền các vũ trụ. Bộ phim xây dựng Gomez là con gái của hai người mẹ đồng tính. Điều này được cho là lý do khiến Multiverse of Madness bị cấm chiếu tại một số quốc gia Vùng Vịnh.

Xochitl Gomez từng chia sẻ với Asia One về lần chào sân vũ trụ siêu anh hùng: “Việc America góp mặt trong bộ phim là chuyện lớn. Rất quan trọng. Và em hạnh phúc khi Marvel kiên quyết giữ lại các cảnh phim ấy. Bất ngờ thay em lại được chọn để vào vai America. Dù đúng là từ giờ người ta có thể réo tên em với đủ loại cảm xúc thù hằn. Nhưng em ổn”.

Xochitl Gomez và Benedict Wong tại sự kiện ra mắt Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ảnh: Fanpop.

Theo Variety, khi hay tin bạn diễn 16 tuổi phải đối mặt với những bình luận xấu trên mạng, nam diễn viên Benedict Wong đã lập tức đỡ lời: “Như thế không ổn. Không ổn chút nào. Chúng ta cần phải hiểu rằng cô bé tham gia thử vai năm 13 tuổi và bắt đầu làm việc với chúng tôi năm lên 14. Đây là một trong những diễn viên trẻ nhất gia nhập MCU trong một dự án tầm cỡ thế này. Bạn biết đấy, cô bé chỉ là một thiếu niên đảm nhận vai diễn của mình và được đánh giá cao về việc đó”.

“Tôi thấy xấu hổ thay cho những kẻ ác miệng nhưng hèn nhát, lên tiếng nhưng không dám lộ mặt. Họ nên tự thấy hổ thẹn về hành vi của mình. Mọi người hãy cư xử tốt với nhau và tận hưởng tác phẩm mới mà chúng tôi vừa hoàn thành. Tôi rất tiếc vì người hâm mộ ở những quốc gia ấy không thể xem bộ phim. Nhưng những gì chúng tôi đang làm là thúc đẩy sự đa dạng trên màn ảnh, mang đến tiếng nói cho những nhân vật bị bỏ quên trong xã hội. Chúng tôi nỗ lực hết mình để đưa những cộng đồng thiểu số ra với thế giới”, anh tiếp tục.

Trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Benedict Wong trở lại với vai Wong, người huynh đệ chí cốt của Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Wong đã sát cánh cùng Strange trên màn ảnh kể từ phần phim đầu tiên năm 2016, loạt Avengers và gần đây là Spider-Man: No Way Home.