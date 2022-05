Benedict Cumberbatch muốn nghỉ ngơi sau ‘Doctor Strange 2’

Chia sẻ với báo chí, tài tử Benedict Cumberbatch cho biết anh sẽ tạm nghỉ ngơi sau dự án “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Trong bài phỏng vấn mới thực hiện với IGN, nam diễn viên Benedict Cumberbatch cho hay sau khi Doctor Strange in the Multiverse of Madness chính thức ra rạp và bản thân hoàn thành nhiệm vụ quảng bá tác phẩm, anh sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn. Multiverse of Madness đã có các suất chiếu sớm trước ngày 6/5 và nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Benedict Cumberbatch cho rằng thế giới thực đang ngày càng tương đồng với đa vũ trụ. Khi được hỏi liệu một biến thể khác của Cumberbatch sẽ làm gì trong thực tại song song, tài tử người Anh trả lời: “Tôi đoán anh chàng này sẽ ít bận rộn hơn. Có lẽ tôi cũng sẽ sớm nối gót anh ta. Thế cũng tốt thôi, tôi sẽ được nghỉ ngơi một chút”.

Benedict Cumberbatch tại sự kiện ra mắt phim tổ chức hồi đầu tuần. Ảnh: Reuters.

Sau hậu truyện của Doctor Strange, Benedict Cumberbatch đã có một hàng dài các dự án phim mới đang đón chờ. Tiêu biểu trong số này có The Wonderful Story of Henry Sugar, The 39 Steps, Morning và Rogue Male. Trong đó, The Wonderful Story of Henry Sugar đã khởi quay tại London hồi tháng 1. Với lịch trình bận rộn này, kỳ nghỉ xả hơi của tài tử có thể không dài.

Về phần Doctor Strange, sau Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tác phẩm là bộ phim riêng thứ hai về nhân vật phù thủy tối thượng Doctor Strange. Phần tóm tắt phim của Disney viết: “Để khôi phục lại trật tự của thế giới, Strange tìm kiếm sự trợ giúp từ người đồng minh Ally và Wanda. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ chống chọi lại mối nguy đang dọa sẽ quét sạch nhân loại và cả vũ trụ. Bất ngờ hơn, kẻ thù lớn nhất của cả vũ trụ lại mang diện mạo y hệt Doctor Strange”.