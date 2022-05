Benedict Cumberbatch: 'Đóng phim Marvel giống như chạy marathon'

Đóng nhiều vai diễn khác nhau, Benedict Cumberbatch vẫn thấy tự hào nhất khi trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nam diễn viên đã 7 lần xuất hiện trong MCU với vai Doctor Strange.

Theo SCMP, vai diễn siêu anh hùng Doctor Strange của Benedict Cumberbatch phải đối mặt với đa vũ trụ điên cuồng trong bộ phim mới nhất của Marvel. Trong khi đó, nam diễn viên gặp dị ứng nặng trong lúc quay phim ở vườn hoa.

Trong cảnh quan trọng đầu tiên của Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Stephen Strange tìm đến sự giúp đỡ của phù thủy Avenger Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen đóng). Họ gặp nhau trong khung cảnh đầy cây xanh ở Somerset, Anh. Theo SCMP, điều này nghe có vẻ là ý tưởng tuyệt vời cho đến khi thời tiết khiến các diễn viên gặp khó chịu.

Cumberbatch giải thích: "Có một đợt sương giá đột ngột, tất cả chồi hoa đã đóng lại. Họ phải dựng cảnh hàng nghìn bông hoa giả, đồng thời thổi một loại tro để làm những cánh hoa rơi từ trên trời xuống. Qua ngày đầu tiên, chúng tôi rất ngứa cổ họng. Đến ngày thứ hai, tôi mệt mỏi một cách kỳ lạ".

Theo lời Cumberbatch, anh nghĩ mình mắc Covid-19. May mắn là những tuần quay phim tiếp theo diễn ra thuận lợi và các thành viên không anh nhiễm nCoV trên phim trường.

Benedict Cumberbatch trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ảnh: Marvel Studios.

Vai diễn tâm đắc của Benedict Cumberbatch

Phần tiếp theo của Doctor Strange do đạo diễn Sam Raimi đảm nhận. Bộ phim là sự kết hợp hoang dã của những sinh vật điên rồ, giả tưởng đen tối, các chiều không gian thay thế và nhiều biến thể nhân vật, bao gồm các phiên bản Strange khác nhau của Cumberbatch.

Sau màn xuất hiện trong Spider-Man: No Way Home và vai diễn cao bồi gai góc được đề cử Oscar trong The Power of Dog, Doctor Strange in the Multiverse of Madness được xem là thành công mới nhất của Benedict Cumberbatch.

Trong cuộc phỏng vấn của SCMP, tài tử người Anh nói anh yêu mọi thứ về mùa giải thưởng và bộ phim The Power of Dog, từ giây phút có mặt ở Liên hoan phim Venice cho đến lúc được đề cử ở Oscar. Nhưng sau tất cả, anh thấy hạnh phúc khi được trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Đây là lần thứ bảy nam diễn viên đảm nhận vai diễn siêu anh hùng sở hữu ma thuật.

“Đóng phim Marvel giống chạy marathon. Có những lúc bạn chỉ phải đứng đợi, nhưng sau đó phải chạy nước rút với vận tốc một triệu dặm/giờ. Nó khác như khi tôi đóng vai Phil Burbank trong Power of the Dog", anh nói.

Tài tử 46 tuổi cho biết diễn viên phải biết cách diễn xuất, dùng trí tưởng tượng và kỹ thuật biểu diễn để màn thể hiện trông đáng tin cậy, khiến khả giả tin vào sự kỳ diệu của phù thủy và quái vật. Anh thấy vui khi có thể mang đến niềm vui cho khán giả thông qua bộ phim.

Cumberbatch đồng thời bảo vệ hình tượng siêu anh hùng Marvel của mình khỏi những lời gièm pha, nhất là việc có người đưa ra phân tích Doctor Strange dùng năng lực để hỗ trợ kẻ xấu.

Câu hỏi được nhiều người đưa ra nhất là tại sao Strange lại giao Viên đá Thời gian cho Thanos trong Avengers: Infinity War. Lý giải điều này, Cumberbatch nói đó là cách duy nhất đánh bại Thanos và điều đó đã hoạt động.

Ngoài ra, việc Doctor Strange giúp đỡ Spider-Man trong No Way Home đã phá vỡ cách vận hành của vũ trụ cũng bị mang ra bàn tán.

Benedict Cumberbatch thấy hài lòng khi trở lại với Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Marvel Studios.

“Strange dù sao chỉ là con người, đôi lúc yếu đuối và dễ bị phá vỡ. Nhân vật cũng có thể thích nghi, làm những việc không đúng quy tắc và đôi khi để lại hậu quả. Điều này lại khiến Strange trở thành nhân vật thú vị", nam diễn viên nói.

Cumberbatch cho rằng Doctor Strange tuy không hoàn hảo nhưng có thể học hỏi từ những sai lầm, không ngại thừa nhận mắc lỗi và tự cho mình cơ hội.

"Anh ấy có liều lĩnh không? Đúng vậy. Anh ấy có sai phạm không? Đôi khi cũng có. Nhưng hỏi anh ấy có vô ích không? Tuyệt đối là không. Doctor Strange khá xuất sắc trong vai trò của mình", anh nói thêm.

Trước đó, đạo diễn Sam Raimi nói rằng việc nắm rõ nhân vật Doctor Strange của Cumberbatch là điều cần thiết để anh đóng các biến thể đa vũ trụ của nhân vật. “Cumberbatch biết điều chỉnh khía cạnh nhỏ của nhân vật và hiểu những thay đổi đó sẽ diễn ra theo cách nào”, ông nói.

Cumberbatch nói rằng việc tái hiện hình ảnh Doctor Strange theo những cách khác nhau là trải nghiệm đáng nhớ. "Tôi vui vì bộ phim được khán giả đón nhận. Mọi việc diễn ra theo đúng hướng. Tôi muốn có nhiều vai diễn, bộ phim thế này xuất hiện", nam diễn viên chia sẻ với SCMP.

Cumberbatch đồng thời nhớ lại khoảnh khắc chuyển đổi các hình tượng Doctor Strange. Lúc đó, nam diễn viên thấy tồi tệ vì gặp rắc rối với đồ da.

"Công việc này đòi hỏi nhiều sự tập trung, tinh tế trong quá trình làm việc. Các hình tượng đều khác nhau về tạo hình. Sẽ rất khủng khiếp nếu bạn không biết mình là ai và đang làm gì. Một số khoảnh khắc thực sự là thử thách khó nhằn", anh nói thêm.

"Dù ở phiên bản nào, tôi là người yêu gia đình"

Khi được yêu cầu tự phân tích phiên bản đời thực của Benedict Cumberbatch trong đa vũ trụ, nam diễn viên nói anh kém tự tin về khoản đó. Anh cho rằng mình có thể nói về nhân vật trong phim như một nhà tâm lý nhưng lại kém cỏi trong khâu phân tích bản thân.

"Bản thân tôi là người nói nhiều, nếu có phiên bản khác của mình ở những vũ trụ khác, hầu hết họ sẽ khá khách sáo. Sẽ có một số người ngoan ngoãn hơn tôi ngoài đời nhiều. Tôi có thể học hỏi từ điều đó", Cumberbatch nói.

Benedict Cumberbatch cho biết anh là người đàn ông của gia đình. Ảnh: Mega.

Nam diễn viên hiện có ba người con với vợ Sophie Hunter. Và dù ở vũ trụ nào, Benedict Cumberbatch nói họ đều có điểm chung là đặt ưu tiên gia đình lên trên hết: "Họ sẽ là người chồng và người cha tốt".

Sau Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Benedict Cumberbatch chưa có kế hoạch nghỉ ngơi. Nam diễn viên vừa hoàn thành bộ phim hài phiêu lưu trên Netflix mang tên The Wonderful Story of Henry Sugar. Anh đóng chính trong tác phẩm của Wes Anderson.

Tiếp theo đó, Benedict Cumberbatch xuất hiện trong show tạp kỹ Saturday Night Live tổ chức ở New York. Đây là lần thứ hai tài tử nổi tiếng tham gia chương trình, sau lần đầu năm 2017 với màn biểu diễn: Tại sao Benedict Cumberbatch thu hút khán giả?.