Benedict Cumberbatch chạy đến họp báo 'Doctor Strange 2'

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dự kiến ra rạp ngày 6/5. Theo Deadline, bộ phim hướng tới doanh thu nội địa 150 triệu USD sau các buổi chiếu sớm. Fandango báo cáo bộ phim có lượng vé đặt trước cao nhất năm 2022 và vượt xa các bộ phim ăn khách của MCU như Captain Marvel (2019), Thor: Ragnarok (2017) và Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017). Tại sự kiện Cinemacon diễn ra ở Las Vegas, nhà phân phối rạp chiếu Disney Tony Chambers cho biết tổng tiền vé đặt trước tác phẩm đã lên đến 42 triệu USD . Trong ảnh là đạo diễn Sam Raimi của Doctor Strange 2. Ông dự buổi ra mắt phim với bộ vest đen trắng cổ điển. Ảnh: Getty.