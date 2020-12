Bên trong trường đào tạo ông già Noel ở Anh

Do ảnh hưởng của Covid-19, lượng đặt hàng lễ Giáng sinh năm 2020 giảm một nửa so với năm trước. Để cải thiện dịch vụ và giúp khách hàng có những trải nghiệm an toàn trong dịp lễ, Santa School đã áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch.