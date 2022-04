Bên trong tiệc cưới triệu USD của Brooklyn Beckham

Đám cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz được gọi là một trong những hôn lễ nổi tiếng và xa hoa nhất thập kỷ. Sự kiện gây chú ý từ lúc mới diễn ra cho đến khi kết thúc.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chính thức trở thành vợ chồng sau tiệc cưới diễn ra tại Palm Beach, Florida, Mỹ. Cặp sao trẻ đã nói "Tôi đồng ý" lúc 18h ngày 9/4 trước mặt 300 quan khách ở biệt thự trị giá 103,5 triệu USD của tỷ phú Nelson Peltz (cha cô dâu).

Theo Daily Star, các anh em của Brooklyn đã nghiêm túc thực hiện vai trò phù dâu, phù rể. Vẻ ngoài tươi tắn của bé Harper được chú ý không kém tiệc cưới của hai ngôi sao.

Người thừa kế nhà tỷ phú Peltz được cho là khiến chú rể đỏ mặt, quan khách nói không nên lời với vẻ ngoài lộng lẫy. Cô diện thiết kế từ nhà mốt Valentino đắt đỏ của Italy.

Sau khi trao nhau lời thề ước, nhiếp ảnh gia 23 tuổi trao vợ nụ hôn kéo dài 6 giây. Tuy hình ảnh hôn lễ được giữ kín, nguồn tin từ tiệc cưới kịp tiết lộ cho truyền thông những gì diễn ra trong hôn lễ.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chính thức trở thành vợ chồng sau hôn lễ diễn ra ngày 9/4. Ảnh: Vogue.

Dàn khách mời nổi tiếng

Daily Star gọi hôn lễ của Brooklyn Beckham và nữ diễn viên Nicola Peltz là một trong những đám cưới nổi tiếng và xa hoa nhất thập kỷ. Không có gì ngạc nhiên khi đám cưới lãng mạn này được xem là sự kiện hạng A.

Đám cưới toàn sao quy tụ dàn khách mời toàn diễn viên, ca sĩ hạng A. Người bạn thân lâu năm của gia đình Beckham là đầu bếp Gordon Ramsay có mặt từ sớm. Anh đến dự tiệc cưới Brooklyn cùng con gái 22 tuổi Holly Ramsay.

Nhiều ngôi sao hạng A có mặt tại "đám cưới thập kỷ" diễn ra tại dinh thự trị giá 103,5 triệu USD . Ảnh: Daily Mail.

Bạn thân của Victoria Beckham là Eva Longoria có mặt từ sớm. Cô là người nhiệt tình cập nhật hình ảnh lễ cưới. Hai chị em nổi tiếng Venus và Serena Williams cũng đến dự tiệc cưới theo lời mời của nhà Beckham.

Mel C và Mel B của Spice Girls đến tham dự sự kiện của con trai đồng nghiệp. Ngoài ra, nhà đại diện thể thao Dave Gardner - cha đỡ đầu của Brooklyn Beckham - xuất hiện bảnh bao tại buổi lễ.

Gian nhà tiền chế xa hoa

Để hạn chế sự chú ý của truyền thông và sự hiếu kỳ của người dân, tỷ phú Nelson Peltz cho xây dựng ba căn nhà tiền chế có mái che và vải dày.

Những gian nhà xa hoa được xây dựng đằng sau biệt thự xa hoa có hướng nhìn ra biển. Gian trung tâm được cho là dành riêng để cung cấp cocktail suốt sự kiện, trong khi các gian hai bên là địa điểm ăn uống và khiêu vũ.

Giới paparazzi không thể xuất hiện trong đêm tiệc do an ninh tại lễ cưới thắt chặt. Ảnh: Mega, Splash News.

Một gian nhà có lối đi xuống bãi cát dẫn ra biển. Nguồn tin cho biết nhà Peltz trang bị loa và bộ trống để phục vụ văn nghệ.

Một ngày trước khi diễn ra lễ cưới, Daily Mail ghi lại khoảnh khắc nhà Peltz cho đội ngũ an ninh kiểm tra nghiêm ngặt khu vực, có cả sự xuất hiện của chó tuần tra. Ngoài ra, gia đình Beck-Peltz thuê đội ngũ an ninh chuyên nghiệp, cùng với sự giúp sức của cảnh sát Palm Beach để đảm bảo đám cưới diễn ra suôn sẻ.

Thức ăn phục vụ trong tiệc

Ban đầu, có thông tin cho rằng ông chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất nhì nước Anh Gordon Ramsay sẽ đứng ra phục vụ quan khách. Tuy nhiên, anh chỉ tận hưởng lễ cưới với tư cách khách mời.

Thay vào đó, người đứng ra đảm bảo thực đơn là đầu bếp nổi tiếng Thierry Isambert có danh tiếng không kém Ramsay. Đây là đầu bếp trước đây nấu ăn cho cựu Tổng thống Bill Clinton.

Nguồn tin của Daily Star cho biết các vị khách được đãi champagne Bollinger trị giá 200 bảng Anh/chai không giới hạn. Ngoài ra, tiệc cưới có lều chuyên phục vụ cocktail để khách hàng tự do lấy đồ uống và đồ ăn thêm. Loạt ảnh của Daily Mail cho thấy nước ngọt được chất đầy để khách mời có trải nghiệm thoải mái nhất.

Tiệc cưới trị giá 4 triệu USD lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Ảnh: BackGrid.

Do diễn ra theo phong cách Do Thái, tiệc cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Gia đình cặp sao nổi tiếng được cho là chi đến 65.000 USD cho những bông hoa lan quý hiếm trang trí trên bàn ăn. Dàn hoa trang trí trong tiệc cũng lấy màu trắng làm chủ đạo.

Theo Daily Star, những bông hoa được chọn bởi Rishi Patel từ cửa hàng nổi tiếng HMR Designs. Đây là nhân vật cung cấp hoa trong đám cưới của con gái Bill Gates. Bên cạnh đó, bàn ăn và đồ ngoại thất được đảm nhiệm bởi Nuage Designs, nhà tổ chức lễ cưới cho hôn lễ của Chelsea Clinton - con gái duy nhất của cựu Tổng thống Bill Clinton.

Buổi tiệc đêm

Nhiều nguồn tin nói cặp vợ sao trẻ đến sàn nhảy lúc 20h10p để thực hiện điệu nhảy đầu tiên với tư cách là vợ chồng. Theo Daily Star, họ khiêu vũ bản hit Only Fools Rush của Elvis Presley được một nghệ sĩ hát live trên sân khấu. Bài hát thứ hai trong đêm diễn là Stand By Me của Ben E. King.

Trong cuộc phỏng vấn của Vogue diễn ra vài ngày trước lễ cưới, Brooklyn Beckham nói anh không lo lắng với điệu nhảy trước mặt quan khách.

"Tôi là người nhảy giỏi nên không quá lo lắng về việc biểu diễn", Brooklyn Beckham nói.

Bù lại, đầu bếp 23 tuổi lo lắng về bài phát biểu tại lễ cưới. Anh lo lắng mình sẽ khóc vì bản thân là người nhạy cảm.

Nguồn tin của Daily Mail nói nhiều khả năng Snoop Dogg có mặt tại đêm diễn. Trước đó, ngôi sao nổi tiếng nói anh sẽ là món quà cưới tuyệt vời nhất cho đôi vợ chồng trẻ.