Bên trong nơi được gọi là trái tim của World Cup

Trước khi tuyến tàu điện Gold khởi hành, một đoàn người vội vã chạy vào, nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Tất cả họ đều đang tới Sân vận động Quốc tế Khalifa để xem trận đấu giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha.

Nhìn sơ qua, hành khách gồm có một phụ nữ Philippines đến từ Hong Kong (Trung Quốc), mặc áo của La Roja (Đội quân đỏ); 2 cô gái Nhật Bản đeo khẩu trang nói chuyện với những người bạn Nepal - họ đã bay đến Qatar chỉ để xem cuộc đối đầu này; 3 người Mỹ gốc Hàn loay hoay tìm vé; các cổ động viên Saudi Arabia ồn ào và những người hâm mộ Argentina đang chia sẻ danh thiếp.

Đó là một sự kết hợp khó xảy ra nhưng nếu đặt trong bối cảnh World Cup 2022, điều này không có gì bất thường. Trong vài tuần qua, hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp tại Qatar để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, theo The Guardian.

Họ khiến thủ đô Doha trở nên sôi động hơn thường ngày và mang đến một bức tranh đa sắc màu. Bất kỳ ai cũng dễ dàng nhìn thấy sự đa dạng ở hệ thống tàu điện ngầm của thành phố - một trong những phương tiện đi lại của cổ động viên - nơi được xem là trái tim của World Cup.

Tại địa điểm này, du khách sẽ thường xuyên bắt gặp những cuộc trò chuyện, cười đùa từ người dân có quốc tịch khác nhau. Đa số chủ đề của họ đều liên quan đến bóng đá và những kỳ vọng dành cho đội nhà.

Những khoảnh khắc đám đông diễu hành lên xuống thang cuốn hoặc tụ tập trong các phòng chờ, khoang tàu được lan truyền rộng rãi trên mạng.

Theo The Guardian, Doha Metro là một trong những hệ thống không người lái tiên tiến và nhanh nhất trên thế giới.

Nó có 3 tuyến: Gold (History), chạy từ đông sang tây qua các khu vực cũ của thành phố; Red (Coast) đi từ bắc xuống nam nối trung tâm Doha với khu phát triển mới Lusail, cách đó khoảng 40 km; cuối cùng là Green (Education) đi qua Đại học Qatar, thư viện quốc gia và trung tâm mua sắm.

Các đoàn tàu hoàn toàn tự động có thể di chuyển với vận tốc lên đến 100 km/h, dài 60 m, có sức chứa 416 hành khách và phục vụ 37 nhà ga dọc theo 75 km đường ray.

Dự án này có chi phí khoảng 36 tỷ USD và được bàn giao sau 9 năm kể từ khi khởi công vào năm 2019, đúng thời điểm diễn ra Club World Cup. Ngoài ra, khoảng 60 trạm nữa đang được lên kế hoạch bổ sung trong 4 năm tới.

Theo Paul MacInnes, cây viết của tờ The Guardian, trải nghiệm đi tàu cũng ấn tượng không kém. Những chuyến tàu không người lái lướt qua giữa các nhà ga mà không có một cú va chạm nào. Mỗi 3-5 phút sẽ có một chuyến mới, cho hành khách đủ thời gian mà không cần vội vã.

Tại sân ga, nhiều nhân viên điều phối làm việc hết công suất để ngăn chặn tình trạng quá tải.

Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, bất kỳ ai có thẻ Hayya đều được đi lại miễn phí bằng phương tiện này.

Các toa được chia thành 3 phần là Tiêu chuẩn (Standard), Gia đình (Family - dành cho những hành khách di chuyển cùng trẻ em từ dưới 11 tuổi) và Vàng (Gold - dành cho chủ thẻ thành viên Goldclub).

Tuy nhiên, khu vực hạng nhất được đánh giá là khá vô nghĩa khi hiếm ai ngồi trên tàu hơn 20 phút.

Những vị khách giàu có có thể ngồi đợi tại các phòng chờ hạng vàng, nơi có ghế tựa cứng, chỉ dành cho người đăng ký trước.

Hassan, người đàn ông phụ trách một nhóm cổ động viên Maroc đến xem trận đấu với Canada vào thứ 5, rất quan tâm đến chủ đề này. Anh là người yêu thích tàu điện ngầm nhưng vẫn có chút không hài lòng.

“Các toa xe quá nhỏ, bạn phải chia nhóm làm 2. Bảng chỉ dẫn rất khó hiểu, đôi khi tôi không biết đi theo hướng nào hay cửa sẽ mở ở phía nào. Điều quan trọng là phải thống nhất địa điểm gặp mặt trước khi xuất phát để không bị lạc”, anh nói.

Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề nhỏ với Hassan và 40 người khác từ Casablanca. Trong khoang còn có 2 người hâm mộ đến từ xứ sở lá phong. Họ đội chiếc mũ có hình dạng linh vật La'eeb của World Cup.

Hassan nói thẳng vào họ: “Canada? Về nhà! Bạn không biết bây giờ là thời điểm Giáng sinh sao? Đã đến lúc bạn quay lại để lấy quà của mình!”.

Khi chuyến tàu Red đến ga Oqba Ibn Nafie, những cổ động viên Canada quay lưng lại, vẫy một lá cờ khổng lồ vào mặt đám đông Maroc khi họ đi xuống thang cuốn và hát điệp khúc “Olé Olé Olé”.

Osama, cũng sống tại Casablanca, cho rằng Doha Metro đang được vận hành rất tốt. Gần như ngày nào Osama cũng đeo cặp kính John Lennon màu hồng, đội một cặp gạc nai sừng tấm bơm hơi do người Canada tặng trên đầu.

Không chỉ các cổ động viên, nơi này cũng trở thành kỷ niệm đáng nhớ với Abubakr Abbass (23 tuổi), nhân viên hướng dẫn đường đi tại nhà ga Souq Waqif đông đúc. Thay vì đưa ra các thông báo trịnh trọng, anh chỉ nói vài từ đơn giản: “Tàu điện ngầm. Hướng này”.

Trong một thành phố đầy những người đang tìm kiếm trải nghiệm chung, sự giản dị của Abbass đã thu hút sự chú ý.

Đám đông bắt đầu nhại lại theo lời của anh mỗi khi đến ga hoặc xuống tàu. Chàng trai 23 tuổi bỗng dưng nổi tiếng trên mạng và là khách mời trong trận đấu vòng bảng giữa Anh và Mỹ.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.