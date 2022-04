Bên trong những trường học thiết kế ‘lấy học sinh làm trung tâm’

Quan tâm mọi nhu cầu của trẻ Bên cạnh Mầm non Nghĩa Đô, nhiều ngôi trường khác cũng được cải tạo và xây dựng mới để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi của trẻ. Nổi bật trong số đó có thể kể đến THCS Lê Lợi, THCS Nghĩa Tân, THCS Yên Hòa, THCS Trần Duy Hưng, THCS Cầu Giấy, Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Tiểu học Chu Văn An, Mầm non Thanh Xuân Nam Hà Nội, Mầm non Dịch Vọng Hậu, Mầm non Hoa Hướng Dương...