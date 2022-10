Bên trong những phòng VIP để bán xe tại VMS 2022

Morgan là thương hiệu xe Anh quốc chuyên sản xuất các dòng xe sang theo phong cách cổ điển. Phòng chờ của thương hiệu này sang trọng với mẫu sofa nâu, hơi hướm hoài cổ. Khu vực VIP được ngăn cách bằng vách kính, nhìn thẳng ra nơi trưng bày 2 dòng Plus Four và Plus Six.