Bên trong nhà cũ của Christina Aguilera tại kinh đô điện ảnh Mỹ

Ngôi nhà được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư Harry Gesner và ban đầu thuộc sở hữu của Jack Haley Jr., đạo diễn nổi tiếng với hai bộ phim That’s Entertainment! (1974) và The Wonderful Wizard of Oz: 50 Years of Magic (1990). Sau đó, con trai của ông đã ở đây trong giai đoạn 1970-2001. Nữ ca sĩ Aguilera đã mua lại ngôi nhà và ở đây đến năm 2011.