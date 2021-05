Bên trong khu phố thời thượng nhất ở New York

Williamsburg là một trong những khu phố thời thượng nhất ở thành phố New York, Mỹ. Khu phố này trải dài từ Đại lộ Flushing cho đến rìa phía bắc của Công viên McCarren. Năm 1855, Williamsburg chính thức được sáp nhập vào Brooklyn. Nó trở thành một phần của New York vào năm 1898, khi Brooklyn chính thức là một trong 5 quận của thành phố này, theo Insider. Ảnh: New York Times.