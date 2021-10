Bên trong khách sạn là cảm hứng cho phim kinh dị ‘The Shining’

Đối với khách sạn Stanley, The Shining cùng những lời đồn ma ám là cơ hội quảng bá thương hiệu. John Cullen, chủ khách sạn, đã xây dựng một vườn mê cung dựa trên phân cảnh Danny bị người cha đuổi trong khu vườn. Bên cạnh đó, dòng chữ “redrum” nổi tiếng cũng xuất hiện trong khách sạn. Ảnh: The New York Times.