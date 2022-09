Bên trong hôn lễ xa hoa của Jennifer Lopez và Ben Affleck

Jennifer Lopez nói kết hôn với Ben Affleck là điều đúng đắn nhất cô từng làm. Hai ngôi sao từng đính hôn đầu thập niên 2000 nhưng phải chia tay vì áp lực dư luận.

Theo Daily Mail, Jennifer Lopez vừa đăng tải loạt ảnh bên trong đám cưới xa hoa kéo dài 3 ngày tại bất động sản trị giá 8,9 triệu USD của Ben Affleck ở Georgia, Mỹ. Đám cưới diễn ra vài tuần sau khi họ tiết lộ thông tin kết hôn.

"Khi anh ấy nhìn thấy tôi xuất hiện ở đầu cầu thang, cả hai đều có cảm giác không thể tin được. Chúng tôi đều xem đây là giấc mơ tuyệt vời và không bao giờ muốn tỉnh lại. Tôi có quá nhiều suy nghĩ đến nỗi quên để ý đến việc không giẫm vào váy. Đến khi tới đủ gần để nhìn thấy Ben, điều đó quá tuyệt", cô nói.

Jennifer Lopez công khai ảnh cưới với Ben Affleck. Ảnh: Jennifer Lopez.

Theo giọng ca On the Floor, cô gần như trút bỏ mọi gánh nặng, tổn thương trong quá khứ khi quyết định kết hôn với hôn phu cũ Ben Affleck. Trong tiệc cưới, cô dâu chia sẻ câu trích dẫn từ bộ phim Live By Night của Ben Affleck: "Đây là thiên đường. Ngay tại đây. Chúng tôi đang ở trong đó".

Trước buổi lễ, Lopez cho biết trời đổ mưa và mọi người đều lo lắng hôn lễ diễn ra không suôn sẻ. Nhưng với J.Lo, cô không bao giờ lo ngại điều đó. "Cả tuần nay, tôi thấy sự êm đềm bao quanh. Vào lúc 6h45, thứ bảy ngày 20/8, mặt trời chiếu tia sáng như những viên kim cương nhỏ xuyên qua dòng sông phía sau nơi đặt bàn thờ tạm trong sân sau nhà tôi", cô chia sẻ.

Theo lời ca sĩ nổi tiếng, họ nhen nhóm ý định kết hôn từ tháng 4/2021, gần 20 năm sau chia tay khi đính hôn lần đầu. Sao phim Hustlers nói hiện tại cô không thấy gì đúng đắn bằng việc cưới Ben.

Không gian lãng mạn trong tiệc cưới của hai ngôi sao. Ảnh: OnTheJLo.

"Đây là thời điểm hoàn hảo. Chúng tôi đã ổn định sau khi trải qua nhiều mất mát, niềm vui, những thử thách trong cuộc sống. Điều đó không cản trở tôi nắm lấy từng khoảnh khắc quý giá. Chúng tôi đang ở trong giai đoạn mong muốn nhất cuộc đời, biết ơn những gì cuộc sống đã trao tặng, kể cả gian khổ và thử thách", cô nói.

Ben Affleck và Jennifer Lopez tổ chức lễ cưới ba ngày 19-21/8 (giờ Mỹ), với tiệc chính vào ngày 20, tại dinh thự ven sông của Affleck ở thành phố Riceboro, bang Georgia. Không gian lễ cưới được trang trí bằng tông màu trắng chủ đạo, từ những dãy ghế, thảm dẫn lên cầu thang vào bên trong, đến chuông cưới, đàn piano...

Trước đó, vào tháng 7, cặp Bennifer tổ chức lễ cưới đơn giản đầu tiên theo phong cách Las Vegas ở hạt Clark thuộc bang Nevada.