Bên trong hôn lễ của Marc Anthony và người vợ thứ 4

Cô dâu Nadia Ferreira rạng rỡ trong bộ đầm cưới ren quyến rũ do Galia Lahav thiết kế, khoác tay cha của Marc Anthony bước vào lễ đường. Lúc này, nhạc nền là giọng hát của Marc Anthony với ca khúc The Book of Love. Ferreira chia sẻ cô đã làm việc cùng nhà thiết kế từ ngày đầu để tìm ra bản vẽ phác thảo đẹp nhất.