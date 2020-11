Bên trong hiệu sách tồn tại hơn một thế kỷ ở Pháp

Theo hồ sơ còn lưu lại, các nhà văn như Simone de Beauvoir, Jacques Lacan, Walter Benjamin và James Joyce… đều là khách quen của Shakespeare and Company. Hemingway cũng mua một bản cuốn tiểu thuyết A Farewell to Arms (Giã từ vũ khí, 1929) của chính mình tại Shakespeare and Company.