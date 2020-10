Bên trong du thuyền phiên bản giới hạn của McGregor

Hôm 13/10, McGregor đăng tải hình ảnh anh đến trụ sở của tập đoàn Sea tại Italy để hoàn thành thủ tục mua du thuyền. Lamborghini Tecnomar 63 được mệnh danh là "Supercar of the Sea" (Siêu xe trên biển), do tập đoàn Sea hợp tác với Lamborghini Automobili thiết kế và chế tạo.