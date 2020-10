Bên trong các buổi tiệc triệu USD của sao Hollywood

Bê bối của cô sau đó được Shawn Levy kể trong cuốn sách The Castle on Sunset: Life, Death, Love, Art, and Scandal at Hollywood’s Chateau Marmont. Trong bài phỏng vấn năm 2011, Lohan nói cô đã chừa tiệc tùng xa xỉ. Nhưng đến năm 2013, diễn viên Mean Girls tiếp tục vào guồng tiệc tùng khi mở quán bar, resort ở Hy Lạp và Dubai. Tuy nhiên, cô buộc phải đóng cửa câu lạc bộ ở đảo Mykonos vì kinh doanh thua lỗ. Ảnh: Entertainment Tonight.