Bến Tre bàn giao cho TP.HCM xử lý vụ tài xế chở nhiều tử thi Covid-19

Lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã bàn giao hồ sơ cho Công an TP.HCM làm rõ vụ tài xế chở nhiều thi hài bệnh nhân Covid-19 vào xứ dừa để hỏa táng.

Ngày 18/8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre Ngô Văn Tán cho biết đã yêu cầu UBND TP Bến Tre báo cáo vụ tài xế Lê Phúc Hậu (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) chở nhiều tử thi bệnh nhân Covid-19 đến nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên tại ấp Phú Thành, xã Phú Hưng.

Theo ông Tán, mặc dù sự việc xảy ra nhiều ngày nhưng ông chưa nhận bất cứ văn bản nào từ doanh nghiệp quản lý lò hỏa táng và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Bến Tre.

“Không biết có sự khúc mắc nào từ phía Công an TP Bến Tre hay không mà đến giờ UBND TP chưa báo cáo sự việc cho chúng tôi. Tôi đã điện thoại nhắc Chủ tịch UBND TP Bến Tre vì sự việc xảy ra đã nhiều ngày”, ông Tán nói.

Địa phương bị động

Nói với Zing, Chủ tịch UBND TP Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh cho biết công an vẫn chưa báo cáo với ông về vụ tài xế Hậu chở thi thể bệnh nhân Covid-19 từ TP.HCM vào địa phương này. Theo ông Khánh, ông chỉ xem báo cáo của Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Viên (đơn vị quản lý lò hỏa táng Phúc Lạc Viên) nên việc số liệu 46 hay 30 thi thể vẫn đang được các cơ quan chức năng xác minh.

“Lúc nhận được thông tin từ xã báo lên, chúng tôi không cho lò hỏa táng tiếp nhận thi hài bệnh nhân Covid-19 từ ngoài tỉnh chuyển đến nữa. Có một việc cũng khó là tài xế dùng xe luồng xanh để chở thi hài nên địa phương đâu biết được”, ông Khánh nói.

Theo lãnh đạo UBND TP Bến Tre, việc tài xế Hậu chở thi thể bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 từ nơi khác đến Bến Tre là vi phạm quy định của pháp luật. Để phòng, chống dịch bệnh, cơ quan chức năng tạm phong tỏa lò hỏa táng để xét nghiệm tất cả nhân viên làm việc tại đây.

Lò hỏa táng Phúc Lạc Viên ở Bến Tre.

Bà Trần Thị Kim Nguyên, Chủ tịch UBND xã Phú Hưng, cho biết ngoài 6 nhân viên của lò hỏa táng, 12 người dân của 3 gia đình xung quanh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. Sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng đã gỡ phong tỏa để lò hỏa táng hoạt động lại bình thường.

Theo bà Nguyên, Phúc Lạc Viên từng hỏa táng những bệnh nhân Covid-19 trong tỉnh Bến Tre. Đối với thi thể bệnh nhân nhiễm nCoV ngoài tỉnh, cơ quan chức năng đã yêu cầu đơn vị này không tiếp nhận nữa.

“Hôm đó công an xã có xin ý kiến Công an TP Bến Tre. Công an TP cũng xin ý kiến UBND TP. Trong vụ này địa phương bị động vì tài xế đã chở thi thể bệnh nhân Covid-19 tới chỗ rồi nên mình phải xin ý kiến cấp trên. Các anh ở trên lúc đó nói tạm thời cho lò hỏa táng tiếp nhận vì không thể quay về”, bà Nguyên chia sẻ.

Trao đổi với Zing, đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, cho biết sau khi ghi nhận những con số ban đầu, ông đã yêu cầu bộ phận chức năng chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM kết hợp với Bộ Tư lệnh TP điều tra làm rõ.

"Số liệu tử thi ban đầu chưa chính xác. Đối tượng chở đến khai báo thế nào thì anh em ghi nhận thông tin ban đầu như thế đó. Vì vậy, có thể thông tin ban đầu là không chính xác. Công an Bến Tre không thụ lý vụ này nữa, mà do Công an TP.HCM có biện pháp điều tra, xử lý", ông Minh nói.

Nói về thẩm quyền xử lý tài xế Hậu, người đứng đầu Công an tỉnh Bến Tre cho rằng pháp luật quy định một người không thể bị xử lý 2 lần về một hành vi. Vì vậy, Công an TP.HCM sẽ xem xét xử lý tài xế cùng với vụ việc chung liên quan đến các thi thể.

"Nếu Bến Tre xử phạt tài xế thì TP.HCM sẽ khó xử lý tiếp", đại tá Minh giải thích.

Doanh nghiệp muốn hỏa táng tử thi ngoài tỉnh

Trong báo cáo của Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Viên về vụ tài xế Lê Phúc Hậu dùng xe tải chở 30 thi hài từ nơi khác đến lò hỏa táng Phúc Lạc Viên (có trên 20 trường hợp nhiễm nCoV) vào ngày 15-16/8, doanh nghiệp đồng ý không tiếp nhận các ca hỏa táng ngoài tỉnh theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, xuất phát từ quan điểm phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị quản lý Phúc Lạc Viên xin UBND TP Bến Tre cho tiếp nhận thêm các ca hỏa táng ngoài tỉnh. Theo doanh nghiệp, Phúc Lạc Viên có 2 lò, công suất hoạt động 24/24h, có thể tiếp nhận trên 30 ca hỏa táng mỗi ngày bằng công nghệ tiên tiến (sử dụng gas), không gây ô nhiễm môi trường.

Theo lãnh đạo Công ty Phú Hưng Viên, tại TP.HCM và Bình Dương có thời điểm ca hỏa táng quá tải nên thi hài bệnh nhân Covid-19 có thể để quá 24 giờ so với lúc tử vong. Mặc khác, các bệnh viện và cơ sở điều trị Covid-19 xử lý thi trước khi vận chuyển đi mai táng, hỏa táng rất cẩn thận theo chỉ đạo chuyên môn của ngành y tế về phòng, chống dịch.

Vì vậy, nhằm hỗ trợ các tỉnh đang quá tải về hỏa táng các ca tử vong do Covid-19, doanh nghiệp kiến nghị UBND TP Bến Tre, Sở Y tế tỉnh này và các cơ quan liên quan có hướng dẫn chi tiết về các biện pháp phòng, chống dịch và tạo điều kiện nếu người dân ngoài tỉnh có nguyện vọng vận chuyển thi hài đến hỏa táng (bao gồm bệnh nhân Covid-19) tại Phúc Lạc Viên.

“Nhà hỏa táng cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Trường hợp cơ quan chức năng không thống nhất tiếp nhận các ca Covid-19 thì công ty đề xuất cho phép tiếp nhận các ca hỏa táng thông thường ngoài tỉnh để giúp giảm tải cho các địa phương khác”, Công ty Phú Hưng Viên kiến nghị.