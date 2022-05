Bến Lức - 'thỏi nam châm' mới của bất động sản Long An

Khu vực Bến Lức với các dự án đô thị hiện đại và đồng bộ đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư.

Thị trường bất động sản vùng ven này có nhiều lợi thế về vị trí, kinh tế, hạ tầng và tiềm năng phát triển công nghiệp.

Vì sao Bến Lức hấp dẫn?

Bên cạnh Đồng Nai và Bình Dương, Long An đang ghi nhận sự trỗi dậy khá mạnh của phân khúc nhà liền thổ. Các dự án chào bán gần đây ghi nhận hoạt động đặt chỗ sôi động. Ngoài mức giá cạnh tranh, sức hấp dẫn của bất động sản Long An còn đến từ hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội đang phát triển, nền kinh tế năng động.

Tỉnh cũng dần thu hút lực lượng lao động cao cấp, nhất là khu vực đang phát triển công nghiệp sôi động liền kề TP.HCM như Bến Lức và vùng phụ cận. Vì mới phát triển, dư địa tăng giá trị của bất động sản Bến Lức hứa hẹn còn rộng, khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Giai đoạn 2021-2030, Long An sẽ phát triển 29 đô thị tại các khu vực giáp ranh TP.HCM. Ảnh chụp một góc khu đô thị Waterpoint tại Bến Lức.

Trong đó, Bến Lức được đánh giá trở thành đô thị vệ tinh hiện đại đan cài các khu công nghiệp công nghệ cao “chia lửa” với TP.HCM. Đến năm 2025, khu vực này dự kiến phát triển lên đô thị loại 2 với sự xuất hiện của các dự án đô thị hiện đại gắn với môi trường sinh thái dọc theo sông Vàm Cỏ Đông. Các dự án này kết nối trực tiếp với Bình Chánh, hình thành chuỗi đô thị vệ tinh phía tây nam TP.HCM.

Gần đây, nhiều dự án trị giá hàng trăm triệu USD tại Bến Lức được công bố như Lotte Eco Logis, CocaCola, Alibaba hay KCN Tandoland quy mô 250 ha. Đặc biệt, Tập đoàn Nam Long cho biết đang hợp tác Tập đoàn Giáo dục Khai Sáng chuẩn bị công bố dự án trường nội trú song ngữ quốc tế liên cấp Emasi Waterpoint quy mô 6 ha.

Về giao thông, Bến Lức là đầu mối của nhiều tuyến giao thông huyết mạch kết nối liên vùng như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, đường nối đại lộ Võ Văn Kiệt (TP.HCM) với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, metro Bến Thành - Tân Kiên… Tất cả lợi thế này tạo điểm tựa cho thị trường bất động sản cất cánh. Đây cũng là lý do giúp Bến Lức trở thành đích ngắm của nhiều “ông lớn” bất động sản.

Waterpoint - dự án đô thị đón sóng đầu tư

Theo báo cáo của DKRA Việt Nam, giữ vững xu hướng suốt thời gian dài vừa qua, trong tháng 4, phân khúc nhà liền thổ tại các đô thị vùng ven tiếp tục là điểm sáng đáng ghi nhận trên thị trường bất động sản. Cụ thể, nguồn cung phân khúc này tại phía nam tăng hơn 7 lần so với tháng trước, gấp gần 3 lần so với quý I. Lượng giao dịch trong tháng 4 gấp 2,6 lần so với tổng lượng giao dịch trong quý I.

Đáng chú ý, nguồn cung nhà liền thổ tại TP.HCM khan hiếm và mặt bằng giá ngày càng tăng khiến nhiều khách hàng chuyển hướng quan tâm sang thị trường các tỉnh giáp ranh. Trong đó, Long An nói chung và Bến Lức nói riêng với hệ thống giao thông cải thiện, đô thị hiện đại được triển khai bài bản cùng mặt bằng giá còn hấp dẫn, hút nhiều khách hàng chọn lựa. Đơn cử, dự án khu đô thị Waterpoint 355 ha tại Bến Lức (Long An) do tập đoàn Nam Long, Nishi Nippon Railroad (Nhật), TBS Group và Tân Hiệp Invest hợp tác đầu tư.

Waterpoint được ví như thành phố bên sông Vàm Cỏ Đông với hệ sinh thái tiện ích phong phú, mang lại giá trị sống cao cấp cho cư dân hiện đại.

Hệ thống tiện ích của dự án gồm công trình giáo dục 24 ha; hệ thống y tế 3 ha; công viên trung tâm Central Park 25 ha với 3 ha dành cho Country Club, sân tennis, sân bóng đá, phòng tập gym, phòng hội thảo; 8 ha khu thể dục thể thao ngoài trời, đường chạy bộ; 5 km đường đạp xe, sân chơi vận động; 8,6 ha vịnh nước ngọt kết hợp bến du thuyền; trung tâm dịch vụ bán lẻ, vận hành hệ thống bus 2,7 ha…

Bên cạnh đó, các tiện ích thương mại, giải trí, câu lạc bộ ven sông… cũng được kiến tạo. Nhờ hệ tiện ích đa dạng, Waterpoint đáp ứng nhu cầu an cư, làm việc, học tập, vui chơi, mua sắm cho lượng lớn lao động làm việc tại các khu công nghiệp tại Bến Lức, Tân An hay Bình Chánh.

Waterpoint hứa hẹn thu hút người dân đến sinh sống.

Tọa lạc ngay trung tâm Bến Lức với hệ thống giao thông được đầu tư mạnh mẽ, dự án sẽ trở thành trung tâm của chuỗi đô thị phía tây nam TP.HCM. Bởi các khu vực này chưa có dự án quy mô, được đầu tư bài bản tương tự Waterpoint.

Mặt khác, giá trị của Waterpoint được bảo chứng bởi sự tham gia của các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bất động sản như Conybeare Morrison, Lascal, Royal Haskoning DHV, Aurecon, TWOG Architecture… Từ khâu quy hoạch đến xây dựng đều được chủ đầu tư triển khai đồng bộ, nghiên cứu tỉ mỉ các đô thị thành công trên thế giới.

Nhiều lợi thế hội tụ giúp Waterpoint tạo sức hút mỗi đợt giới thiệu phân khu mới với các loại hình sản phẩm đa dạng như nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, đơn lập, biệt thự cỡ lớn Grand Villa Compound. Thời gian tới, EHome Southgate - một trong những căn hộ chung cư đầu tiên của Long An thuộc khu đô thị Waterpoint - được bàn giao cho khách hàng. Đồng thời, chủ đầu tư dự kiến tiếp tục giới thiệu ra thị trường giai đoạn mới.