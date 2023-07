Bên cạnh MU, Sir Ratcliffe từng hỏi mua Barca

Sir Jim Ratcliffe, người giàu nhất nước Anh, từng hỏi mua 50% cổ phần CLB Barcelona.

Sir Jim Ratcliffe đang cạnh tranh để giành quyền sở hữu MU. Ảnh: Reuters.

Sir Jim Ratcliffe đang cạnh tranh với tỷ phú Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani, trong cuộc đua giành quyền tiếp quản CLB MU. Gần đây, Sir Jim Ratcliffe tiết lộ trong cuốn sách “Grit, Rigor & Humor: The INEOS Story” do The Times giới thiệu rằng ông từng hỏi mua 50% cổ phần CLB Barcelona vào năm ngoái với giá 2-3 tỷ euro nhưng Chủ tịch đội bóng xứ Catalunya, Joan Laporta, đã từ chối.

“Tôi có những cuộc trò chuyện thú vị với CLB Barcelona và tôi khuyên họ rằng thay vì bán tài sản CLB (trong quá trình kích hoạt cái gọi là 'đòn bẩy'), chúng tôi sẽ trả cho họ từ 2-3 tỷ euro để tu sửa sân Spotify Camp Nou cộng với mua 50% quyền sở hữu câu lạc bộ”, doanh nhân 70 tuổi người Anh tiết lộ.

Sir Jim Ratcliffe còn hứa sau này sẽ không chuyển 50% cổ phần mình có được cho bên thứ ba: “Mối quan tâm của chúng tôi chỉ là bóng đá, không phải kiếm tiền. Tôi nghĩ rằng đề xuất của mình sẽ thành công. Chúng tôi cũng muốn ký một chứng thư để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bán cổ phần CLB nhưng Barcelona đã từ chối bởi vì họ không thể giới thiệu đề xuất này với các thành viên sở hữu CLB”.

Sir Jim Ratcliffe chỉ trích việc CLB Barcelona bán tài sản của mình: “'Bây giờ, họ đã bán một phần bản quyền truyền hình và quyền kinh doanh trong 25 năm tới. Họ đã bán cho các quỹ phòng hộ của Mỹ. Vì vậy, Barcelona có một lượng lớn tiền mặt mà bây giờ họ có thể... lãng phí. Con đường mà họ đang đi là thảm họa”.

“Chúng tôi từng khuyên Barcelona đừng làm như vậy nhưng họ đã nói không. Vì thế, chúng tôi đã rút lui và tập trung cho CLB Nice”, Sir Jim Ratcliffe nói thêm.

Hiện tại, nhà Glazer vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc bán CLB MU. Phía Sheikh Jassim vẫn giữ nguyên ý định thâu tóm 100% cổ phần của CLB. Còn Sir Jim Ratcliffe muốn mua khoảng 51% cổ phần của "Quỷ đỏ" và có khả năng sẽ giữ lại cho gia đình Glazer 20% cổ phần.

