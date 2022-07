Ben Affleck vào vai Batman trong 'Aquaman 2'

Tài tử Hollywood tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với hai dự án trong năm 2023 gồm "Aquaman and The Lost Kingdom" và "The Flash".

Theo The Verge, Ben Affleck trở lại đóng vai Batman trong Aquaman and The Lost Kingdom. Thông qua trang cá nhân, tài tử Jason Momoa xác nhận thông tin này. Nam chính Aquaman 2 đăng tải ảnh chụp chung với Ben Affleck, kèm chia sẻ: "Bruce (Batman) và Arthur (Aquaman) tái hợp. Tôi yêu và nhớ bạn. Tất cả điều tuyệt vời sẽ đến trong Aquaman 2".

Ben Affleck đóng Batman từ năm 2013 qua hai dự án Batman v Superman: Dawn of Justice và Justice League của đạo diễn Zack Snyder. Tài tử cũng xuất hiện chớp nhoáng trong Suicide Squad.

Ben Affleck đóng Batman trong nhiều năm. Ảnh: Warner Bros..

Tuy nhiên, Batman v Superman lại bị giới phê bình chê bai về nội dung và không đạt doanh thu 1 tỷ USD như kỳ vọng. Tiếp đó, thất bại thảm hại của Justice League khiến nam diễn viên quyết định chia tay vai diễn Người Dơi của DCEU.

Đến năm 2019, trên trang cá nhân, nam diễn viên tuyên bố không trở lại với vai diễn Batman. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, Ben Affleck cho biết trở lại với vai Batman một lần sau chót trong dự án The Flash do Ezra Miller thủ vai chính. Trả lời phỏng vấn The Herald Sun, anh chia sẻ đây là lần đóng hiệp sĩ bóng đêm tâm đắc nhất của mình.

"Hy vọng họ giữ nguyên những gì chúng tôi đã thực hiện. Tôi nghĩ những sáng tạo ấy rất tuyệt và thực sự thú vị. Nó khác biệt, nhưng không hề mâu thuẫn với nhân vật", Ben Affleck chia sẻ.

Đạo diễn Andrés Muschietti từng chia sẻ với Vanity Fair về lần trở lại của Affleck trong The Flash: "Batman của anh ấy có sự phân đôi mạnh mẽ. Vẻ ngoài vạm vỡ, đường xương hàm vuông vức khiến người ta cảm thấy nhân vật nam tính và cứng cỏi. Nhưng bên trong, vị siêu anh hùng cũng dễ bị tổn thương. Ben biết cách thể hiện sự dễ bị tổn thương ấy ra bên ngoài. Anh chỉ cần cốt truyện giúp mình bộc lộ sự tương phản trong cân bằng ấy".

Như vậy, trong năm 2023, khán giả chứng kiến sự xuất hiện của Ben Affleck trong hai tác phẩm điện ảnh gồm Aquaman and The Lost Kingdom và The Flash.