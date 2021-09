Ben Affleck và Jennifer Lopez tình cảm trên thảm đỏ

Giống với lần xuất hiện ở Met Gala, J. Lo và tài tử Gone Girl liên tục thể hiện tình cảm, theo Us Weekly. Tuy nhiên, trái với trang phục lông vũ rườm rà, J. Lo ghi điểm ở LHP Venice với váy trắng có phần ngực khoét sâu, vòng cổ đính đá. Daily Mail đưa tin giọng ca On the Floor ghi điểm từ phong cách, kiểu trang điểm đến vóc dáng thon gọn ở tuổi 52. Ảnh: Getty.