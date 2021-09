Ben Affleck và Jennifer Lopez bị quấy rầy trên phố

Jennifer Lopez nấp sau lưng Ben Affleck khi bị người đàn ông quá khích tiếp cận. Lực lượng an ninh phải can thiệp để giữ an toàn cho cặp sao.

Theo People, chiều 11/9, khi đến sân bay ở Venice (Italy) để trở về Mỹ sau liên hoan phim, Ben Affleck và Jennifer Lopez đã bị một người đàn ông không mang khẩu trang lao đến xin chụp ảnh. Nguồn tin cho biết người đàn ông trung niên vẫn cố tiếp cận cặp Bennifer dù tài tử Batman đã đẩy fan cuồng ra xa. Trong lúc đó, Lopez đứng nấp sau lưng bạn trai. Lực lượng an ninh sân bay đã nhanh chóng đến đưa người đàn ông ra ngoài. Sau vụ việc, Affleck và Lopez tiến vào trong. Xung quanh là hàng dài người hâm mộ đứng giữ khoảng cách và gọi tên cặp sao. Cặp sao Hollywood bị một fan quá khích làm phiền. Ảnh: People. Trước đó, Affleck và Lopez trở thành tâm điểm thảm đỏ buổi công chiếu tác phẩm The Last Duel của đạo diễn Ridley Scott, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Venice. Bộ phim là màn hợp tác ăn ý của Affleck và bạn thân Matt Damon trong vai trò diễn viên. "Về cơ bản, phim thực sự thú vị đối với tôi vì nhân vật Marguerite (do Jodie Comer thủ vai) có sức mạnh phi trường và dũng cảm", Affleck chia sẻ trên Deadline. Tài tử cho biết phim bám sát nội dung của tiểu thuyết gốc và tình tiết được lột tả rất chân thực. Theo People, Liên hoan phim Venice lần thứ 78 là sự kiện lớn đầu tiên Affleck và Lopez sánh đôi trên thảm đỏ kể từ khi tái hợp hồi tháng 5. Thời gian qua, đôi uyên ương dành thời gian đi nghỉ ở châu Âu, tận hưởng hạnh phúc chỉ hai người. Nguồn tin TMZ tiết lộ Affleck cùng bạn gái dự định tậu dinh thự hàng chục triệu USD để dọn về sống chung.