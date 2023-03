Ben Affleck sau khi rũ bỏ bộ giáp Người Dơi

Ngôi sao “Justice League” khẳng định sẽ không có mặt trong các dự án tiếp theo của DCU. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc sự nghiệp siêu anh hùng của anh kết thúc.

Kể từ năm 2013, Ben Affleck đã được mời đóng vai Batman (Người Dơi) trong các dự án của nhà DC. Tới nay, tài tử lập kỷ lục là người đóng nhân vật này nhiều nhất trên màn ảnh. Anh từng xuất hiện trong 4 phim trước đó, bao gồm vai chính trong các dự án Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League (2017) và Zack Snyder’s Justice League (2021). Ngoài ra, Ben cũng xuất hiện với tư cách diễn viên khách mời trong Suicide Squad.

Năm 2023, ngôi sao 50 tuổi sẽ tái ngộ khán giả trong 2 dự án The Flash và Aquaman 2, nâng tổng số lần đóng vai Người Dơi của anh lên tới con số 6. Thành tích này vượt xa cả Christian Bale, tài tử từng 3 lần đóng Batman trong bộ ba The Dark Knight của đạo diễn Christopher Nolan.

Vai diễn tên tuổi nhưng đầy rắc rối

Ben Affleck sinh năm 1972, là một diễn viên kiêm đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ. Anh nổi lên trong giai đoạn thập niên 1990 sau khi tham gia Mallrats. Sau đó, Ben trở thành biên kịch trẻ nhất trong lịch sử giành giải Oscar ở tuổi 25 với dự án Good Will Hunting, hợp tác cùng người bạn thân Matt Damon.

Xuyên suốt sự nghiệp, nam diễn viên đã tham gia khá nhiều phim kinh phí lớn, đơn cử như Daredevil, Armageddon, Pearl Harbor hay The Sum of All Fears,...

Tuy nhiên, vai diễn đưa tên tuổi Ben Affleck đình đám toàn cầu chính là Bruce Wayne – Batman (Người Dơi) trong Vũ trụ Mở rộng DC.

Từ truyện tranh đặt chân lên màn ảnh, Người Dơi là một trong những siêu anh hùng tên tuổi với nhiều thế hệ diễn viên đảm nhiệm. Trước Ben Affleck, vai diễn này từng thuộc về những tài tử đình đám như Adam West, Michael Keaton, George Clooney, và không thể không nhắc tới Christian Bale,...

Batman của Ben Affleck có tạo hình giống nguyên tác nhất.

Sau bộ ba The Dark Knight huyền thoại của Christian Bale (2005-2012), Ben Affleck là diễn viên tiếp theo thủ vai Người Dơi. Dù gây nhiều tranh cãi, nhưng ít ai biết chính họa sĩ truyện tranh Frank Miller khen ngợi Batman dưới màn trình diễn của Ben Affleck thể hiện đúng tinh thần mà mình mong muốn.

Lời khích lệ của ông diễn ra trong bối cảnh Ben Affleck phải gánh chịu hàng loạt phê bình tiêu cực từ các chuyên gia sau khi đóng Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Đây cũng chính là lần đầu tiên anh khoác lên mình chiếc áo choàng Kỵ sĩ Bóng đêm.

Dự án nhận điểm số thấp kỷ lục (29%) trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes. Thậm chí, nó còn bị bêu riếu tại nhiều hạng mục Mâm xôi Vàng 2017. Bom tấn siêu anh hùng của DC nhận bốn giải, trong đó bao gồm Sự kết hợp tệ nhất trên màn ảnh (Ben Affleck và Henry Cavill), bên cạnh Nam diễn viên phụ tệ nhất, Kịch bản tệ nhất và Phim tiền truyện, làm lại, ăn theo hoặc tiếp theo tệ nhất.

Tuy nhiên, những lời chê bai từ khán giả và cả giới hàn lâm cũng không ngăn cản được thành tích thương mại của Batman v Superman: Dawn of Justice. Bộ phim dắt túi hơn 872 triệu USD , thành công sinh lời cho hãng Warner Bros.

Ben Affleck sau đó tiếp tục xuất hiện dưới vai Người Dơi trong Suicide Squad (2016), Justice League (2017) và cả Zack Snyder's Justice League (2021).

Nỗ lực tạo ra một phiên bản mới

Điểm chung trong các màn thể hiện của anh là một vai diễn trưởng thành, đã kinh qua nhiều trận chiến và trở nên chai lỳ, cằn cỗi. Mặc dù Bat-fleck (Batman của Ben Affleck) không có nhiều chiều sâu như Bat-Bale (Batman của Christian Bale), phiên bản này vẫn tạo được thiện cảm. Khán giả được chứng kiến một Batman khôn ngoan hơn, tạo hình giống nguyên tác, và đặc biệt có nhiều màn đánh đấm đã mắt – đặc sản của dòng phim siêu anh hùng.

Với Bat-fleck, người xem có cảm giác đây là phiên bản gì đó rất khác. Già dặn và có nhiều kinh nghiệm hơn, những sang chấn trong quá khứ nhân vật đã dần khép lại, dẫu vẫn ám ảnh. Anh không sợ lộ danh tính, thậm chí chẳng ngần ngại sử dụng tài lực gia đình để hỗ trợ nhiệm vụ.

Ben Affleck từng đóng Batman trong 4 phim của nhà DC, bên cạnh 2 dự án sắp ra mắt trong năm 2023.

Thế nhưng, có vẻ như Batman của Affleck bị “gắn liền với bộ giáp”. Nó khiến anh trở nên lúng túng mỗi khi cởi bỏ. Đó là kết quả của rất nhiều năm sống như Batman mà bỏ quên Bruce Wayne. Với diễn xuất của mình, Affleck thể hiện được sự đồng điệu với tâm lý nhân vật. Màn trình diễn của anh thấp thoáng sự mệt mỏi, nặng nề ẩn sâu dưới vỏ bọc hào nhoáng mà khán giả chưa thấy trong các phiên bản trước đây, Screen Rant đánh giá.

Trước khi khoác lên bộ áo choàng của Kỵ sĩ Bóng đêm, Ben Affleck từng có khoảng thời gian ám ảnh với những thất bại trong sự nghiệp.

Khi thông tin anh nhận vai Batman được công bố, dư luận một phen dậy sóng vì lo sợ Affleck sẽ tạo ra thảm họa. Đặc biệt khi trước đó, hình tượng siêu anh hùng này đã được nâng lên tầm cao mới với bộ ba phim của Christian Bale.

Để thể hiện tốt vai diễn, tài tử đã phải âm thầm tập luyện thể hình. Thậm chí, người hâm mộ còn bắt gặp hình ảnh anh mặc nguyên trên người chiếc áo phòng tập trong lúc cùng con gái dạo phố. Với chiều cao 1,92m, Ben Affleck là “Người Dơi” cao to nhất trong lịch sử. Và chính điều đó cũng giúp anh có tạo hình theo sát với nguyên tác.

Theo tiết lộ, trước khi tham gia Dawn of Justice, tài tử đã tăng đến 14 kg cơ, đồng thời giảm lượng mỡ trên cơ thể xuống còn 8%. Đây là con số hoàn hảo mà bất cứ nam diễn viên nào cũng ao ước có được.

Rời khỏi DC chưa phải là dấu chấm hết

Đầu năm 2019, Ben Affleck chia tay vai diễn Batman và tuyên bố không trở lại. Nhiều ý kiến cho rằng việc nam diễn viên từ bỏ DC là do áp lực đóng nhân vật nổi tiếng bậc nhất của hãng. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Vai diễn Batman giúp tên tuổi của Affleck vang danh, nhưng đồng thời cũng khiến anh rơi vào khủng hoảng.

“Justice League thực sự là trải nghiệm tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Hàng loạt chuyện không may xảy đến cùng lúc. Cuộc sống riêng tư, vụ ly hôn, xa nhà quá lâu, xung đột lịch trình, con gái Zack Snyder tự sát hay kể cả việc dự án phải quay lại”, Affleck chia sẻ với LA Times.

Nam diễn viên mới đây cũng khẳng định mình từng có ý định rời khỏi Hollywood, quay về sống cuộc đời bình thường. Khoảng thời gian quay Justice League khiến anh trầm cảm, hoang mang về chính bản thân. Anh thổ lộ mình từng uống rất nhiều rượu và suy nghĩ tới việc tự sát.

Tuy nhiên, việc Ben Affleck rời DC không đồng nghĩa với sự nghiệp siêu anh hùng của anh sẽ vĩnh viễn chấm dứt. Có ý kiến cho rằng, anh có thể là giải pháp cho tương lai bế tắc của hãng phim.

Kể từ khi MCU bước qua giai đoạn 4, hàng loạt dự án có chất lượng kém được tung ra khiến khán giả ngán ngẩm. Mới đây nhất, Quantumania mở đầu Phase 5 cũng bị giới hàn lâm chê tơi tả.

Affleck rất có thể sẽ là một giải pháp khả thi cho các vấn đề của MCU, cây bút Robert Vaux của tờ Cbr đánh giá. Một số nhân vật khá phù hợp với anh ấy, có thể kể đến như Reed Richards hay Doctor Doom.

Thậm chí, dù không đóng phim, tài tử 50 tuổi vẫn tỏ ra là một đạo diễn “đáng gờm”. Và MCU hoàn toàn có thể tận dụng bộ óc của Affleck để tạo ra những dự án mà đối thủ DCU không làm được.