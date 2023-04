Ben Affleck nịnh vợ

Xuất hiện ở The Drew Barrymore Show hôm 21/4, Ben Affleck cho biết Jennifer Lopez luôn thúc giục anh thay đổi khả năng giao tiếp, mặc dù cô chưa bao giờ thừa nhận việc đó.

"Có lẽ vợ muốn tôi diễn đạt ngắn gọn hơn khi nói. Tôi chẳng biết bạn có để ý không, nhưng tôi cứ nói mãi. Tôi hay nói vòng vo", sao Trân Châu Cảng chia sẻ với người dẫn chương trình Drew Barrymore.

Trong cuộc trò chuyện, Affleck dành lời khen có cánh cho JLo khi tôn vinh vợ là "người phụ nữ lộng lẫy nhất thế giới". Không chỉ thế, anh còn giải thích vóc dáng gợi cảm của nữ ca sĩ là do gene di truyền tốt.

"Jennifer ăn bất cứ thứ gì em ấy muốn, từ pizza, bánh quy, kem... Em ấy tập luyện và tôi cũng tập luyện, nhưng tôi không có vẻ ngoài trông như 20 tuổi. Vợ tôi có làn da hoàn hảo, mọi thứ hoàn hảo", tài tử tiếp tục nịnh vợ.

Lúc này, Drew Barrymore nằm xuống chiếc ghế dài và đùa rằng JLo đang "ngất ngây" trước những lời khen tặng của người chồng nổi tiếng.

Trước đó, nguồn tin Mirror cho hay Affleck rất chăm chỉ làm đẹp sau khi kết hôn với Lopez vì anh sợ trông già hơn vợ. Tài tử Justice League được kể cân nhắc thực hiện liệu trình loại bỏ nếp nhăn giữa hai lông mày.

Affleck và giọng ca On The Floor tổ chức lễ cưới xa hoa vào tháng 8/2022. Sau kết hôn, ngoài công việc, JLo dành nhiều thời gian chăm sóc, giúp Affleck thay đổi theo hướng tích cực. Cả hai từng cãi nhau vì nam diễn viên chưa cai hẳn thuốc lá.

"Không chỉ vấn đề hút thuốc, JLo còn muốn nâng cấp tủ quần áo của Ben. Cô ấy cũng phá hoại mối quan hệ giữa chồng và cầu thủ Tom Brady", tờ Mirror tiết lộ.

