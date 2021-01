Ben Affleck kể nỗi ám ảnh khi yêu Jennifer Lopez

Nam diễn viên cho rằng công chúng giai đoạn đó rất khắt khe và không ngại dùng những lời lẽ miệt thị công kích người nổi tiếng.

Ngày 14/1, tài tử Ben Affleck xuất hiện trong podcast của The Hollywood Reporter để nói về bộ phim The Way Back. Trong cuộc trò chuyện, nam diễn viên mở lòng về mối quan hệ giữa anh và người đẹp Jennifer Lopez trong quá khứ.

"Dư luận rất ác ý khi nói về cô ấy. JLo bị phân biệt giới tính, chủng tộc và bị miệt thị bằng những lời xấu xí, độc ác", diễn viên 48 tuổi nói.

Ben Affleck và Jennifer Lopez chịu nhiều điều tiếng khi yêu nhau.

"Sau nhiều năm, JLo thực sự mới được tôn trọng vì những gì cô ấy đã cống hiến. Nhớ lại những câu nói JLo bị xúc phạm năm xưa, rất có thể ai đó sẽ bị bỏ tù nếu đặt ở hoàn cảnh hiện tại", anh chia sẻ thêm.

Theo lời Ben Affleck, chuyện tình của anh và bạn gái hơn tuổi thời điểm đó trở thành tiêu điểm truyền thông. Dù đi dạo, ra ngoài đổ rác... sao phim Batman v Superman: Dawn of Justice đều bị chụp lại hình ảnh và đưa lên báo. Affleck cho rằng điều đó rất vô lý và khiến anh bị ám ảnh.

Năm 2002, Jennifer Lopez và Ben Affleck đính hôn. Tuy nhiên, họ hoãn ngày cưới đến năm 2003 và chính thức đường ai nấy đi vào tháng 1/2004. Trong thời gian bên nhau, đôi tình nhân thường xuyên bị chỉ trích. Họ không vượt qua được áp lực dư luận.

Năm 2018, JLo từng so sánh mối quan hệ giữa cô và Affleck với hôn phu hiện tại - ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez.

"Quá khứ rất tồi tệ. Bennifer là mối quan hệ điên rồ. Bây giờ bạn có thể biết được tôi là ai. Ngày xưa, bất cứ thứ gì có trên mặt báo đều không phải sự thật, mười phần chỉ đúng một phần", giọng ca In The Morning nói với InStyle.