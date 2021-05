Ben Affleck hối hận khi đóng video với Jennifer Lopez

Nam diễn viên cho rằng vì đóng cảnh tình cảm với Jennifer Lopez trong "Jenny from the Block", anh và nữ ca sĩ bị khán giả soi mói, ghét bỏ.

Ngày 1/5, Fox News đưa tin kể từ khi Jennifer Lopez hủy hôn với Alex Rodriguez, có thông tin nữ ca sĩ và Ben Affleck đã gặp lại nhau.

Theo Page Six, Ben Affleck đã ba lần tới thăm J.Lo kể từ khi cô trở lại Los Angeles để quay phim. Ngày 30/4, cặp sao xuất hiện cùng nhau ở khu vực gần nhà của nữ ca sĩ tại California. Nguồn tin khẳng định với Page Six rằng cả hai chưa bao giờ là bạn bè đơn thuần.

Từ đây, khán giả nhớ lại chia sẻ của nam diễn viên trong bài phỏng vấn với Daily Record vào năm 2008 rằng: "Nếu nói về điều tôi hối tiếc, có lẽ đó là video âm nhạc đóng với Jennifer Lopez (J.Lo) có tên Jenny from the Block".

Theo Fox News, sự hối hận của nam diễn viên đến từ việc anh và J.Lo bị khán giả ghét bỏ vì thể hiện tình cảm trong sản phẩm âm nhạc. Sau đó, ở cuộc sống đời thường, hành động thân mật của cả hai cũng bị để ý.

Sau khi hủy hôn với Alex Rodriguez, J.Lo và Ben Affleck xuất hiện cùng nhau.

"Nó không chỉ khiến tôi giống như kẻ ngốc nghếch, thậm chí, người hâm mộ đã nghĩ tôi là kẻ vô duyên", Ben Affleck khẳng định. Tuy nhiên, sự góp mặt của Affleck trong Jenny from the Block không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của tài tử. Bởi không lâu sau đó, năm 2013, nam diễn viên giành giải Oscar thứ hai với sự thành công của Argo. Ngoài ra, Ben Affleck nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện trong The Way Back.

Jennifer Lopez cũng vậy. Kể từ sau Jenny from the Block, cô liên tục gặt hái được nhiều thành công ấn tượng trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, theo Fox News. Gần nhất, nữ ca sĩ phát hành đĩa đơn In The Morning - sản phẩm được coi là một trong những cú hích lớn nhất của J.Lo sau khi đóng vai chính trong Hustlers.

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng là cặp ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Hollywood. Họ nảy sinh tình cảm tại trường quay phim Gigli vào năm 2001. Tháng 11/2002, Jennifer Lopez và Ben Affleck đính hôn. Khán giả đã trông đợi vào một đám cưới trong mơ của cặp sao, tuy nhiên chỉ hai ngày trước ngày trọng đại, họ hủy bỏ hôn.

Không riêng Ben Affleck, J.Lo từng nhiều lần để bạn trai xuất hiện trong video của cô và nhận không ít tranh cãi. Sau Jenny from the Block, nữ ca sĩ tiếp tục để người yêu trẻ tuổi Casper Smart - chàng trai kém cô 17 tuổi - xuất hiện trong video Dance Again.