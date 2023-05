Ben Affleck gặp vợ cũ giữa nghi vấn rạn nứt với Jennifer Lopez

Page Six đưa tin vào ngày 17/5 (giờ Mỹ), paparazzi bắt gặp Ben Affleck trò chuyện với vợ cũ Jennifer Garner trong lúc đưa các con đến trường ở Brentwood, Los Angeles.

Cả hai đều mặc trang phục năng động và tương tác không ngừng trên đường đi. Theo ảnh chụp, Affleck lộ vẻ mặt căng thẳng, còn biểu cảm của Garner cũng không mấy tích cực.

Nguồn tin cho biết sau khi đưa túi đồ ăn vặt cho bọn trẻ, Garner quay trở lại xe và tiếp tục nói chuyện với chồng cũ.

Tài tử Trân Châu Cảng gặp vợ cũ chỉ sau vài ngày anh xảy ra căng thẳng với vợ hiện tại - ca sĩ Jennifer Lopez. Affleck đã tỏ ra mất bình tĩnh khi đối thoại với JLo trong xe hơi và khoảnh khắc này đã được paparazzi ghi lại.

Khi sánh đôi tới buổi ra mắt bộ phim The Mother, Affleck và JLo cũng được nhận xét có những tương tác thiếu tự nhiên trên thảm đỏ.

Nghi vấn rạn nứt gần đây của cặp Bennifer khiến người hâm mộ bất ngờ. Bởi chỉ mới hồi tháng 4, Affleck còn dành lời có cánh cho vợ khi tham gia The Drew Barrymore Show.

Không chỉ ca ngợi JLo là "người phụ nữ lộng lẫy nhất thế giới", tài tử còn giải thích vóc dáng gợi cảm của nữ ca sĩ là do gene di truyền tốt.

"Jennifer ăn bất cứ thứ gì cô ấy muốn, từ pizza, bánh quy, kem... Cô ấy tập luyện và tôi cũng tập luyện, nhưng tôi không có vẻ ngoài trông như 20 tuổi. Vợ tôi có làn da hoàn hảo, mọi thứ hoàn hảo", Affleck tự hào nói về vợ.

Cặp sao tại buổi ra mắt bộ phim The Mother hôm 11/5. Ảnh: Page Six.

Affleck và giọng ca On The Floor tổ chức lễ cưới xa hoa vào tháng 8/2022. Sau kết hôn, ngoài công việc, JLo dành nhiều thời gian chăm sóc, giúp Affleck thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên, cả hai từng cãi nhau vì tài tử chưa cai hẳn thuốc lá.

