Ben Affleck: 'Đóng Justice League là quãng thời gian tệ nhất đời tôi'

Tại thời điểm ghi hình bộ phim “Justice League” (2017), Ben Affleck đang trải qua nhiều biến cố lớn trong cả đời tư lẫn công việc. Anh mô tả đó là trải nghiệm tệ nhất đời.

The Wrap đưa tin trong cuộc phỏng vấn gần đây với Los Angeles Times, Ben Affleck đã chia sẻ: “Justice League thực sự là điểm cực tiểu trong đời tôi. Hàng loạt chuyện không may cùng lúc xảy đến. Đời tôi, vụ ly hôn, xa nhà quá lâu, xung đột lịch trình, con gái Zack Snyder tự sát và rồi là việc bộ phim phải quay lại. Đó là trải nghiệm tệ nhất đời”.

“Thật sự tồi tệ. Tôi không thể tận hưởng một giây một phút nào suốt thời gian ấy. Mọi thứ dồn nén tới một khoảnh khắc tôi phải thốt lên ‘Tôi sẽ không làm nữa’. Giọt nước tràn ly có thể là bất cứ chuyện gì chứ không đơn thuần vì Justice League quá tệ”, nam diễn viên chia sẻ.

Cuối năm 2022, Ben Affleck sẽ trở lại với vai Batman một lần sau chót trong dự án The Flash do Ezra Miller thủ vai chính. Trả lời phỏng vấn The Herald Sun, anh chia sẻ đây là lần thủ vai hiệp sĩ bóng đêm tâm đắc nhất của mình.

“Hy vọng họ giữ nguyên những gì chúng tôi đã thực hiện. Tôi nghĩ những sáng tạo ấy rất tuyệt và thực sự thú vị. Nó khác biệt, nhưng không hề mâu thuẫn với nhân vật”, Ben Affleck chia sẻ.

Đoàn phim The Flash đã ngỏ lời mời Ben Affleck trở lại với vai Batman vào đầu năm 2020. Tài tử đã đồng ý sau khi gợi ý thêm một số điểm vào kịch bản. Ảnh: WB.

Hồi 2021, đạo diễn Andrés Muschietti từng chia sẻ với Vanity Fair về lần trở lại của Affleck trong The Flash: “Batman của anh ấy có một sự phân đôi rất mạnh mẽ. Vẻ ngoài vạm vỡ, đường xương hàm vuông vức khiến người ta cảm thấy nhân vật nam tính và cứng cỏi. Nhưng bên trong, vị siêu anh hùng cũng dễ bị tổn thương. Ben biết cách thể hiện sự dễ bị tổn thương ấy ra bên ngoài. Anh chỉ cần một cốt truyện giúp mình bộc lộ sự tương phản trong cân bằng ấy”.

“Batman là một phần quan trọng làm nên âm hưởng cảm xúc cho phim. Sự tương tác cùng quan hệ giữa Barry (Miller) và Bruce Wayne sẽ mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc trước nay chưa từng thấy. Đó là bộ phim, là câu chuyện của Barry, nhưng nhân vật của họ có liên hệ mật thiết hơn ta tưởng. Mẹ họ đều bị sát hại, và đó là một trong những đường dây cảm xúc của phim. Đó là sân khấu để Batman của Affleck xuất hiện”.

Ngoài phiên bản Batman của Ben Affleck, The Flash cũng chào đón sự trở lại của Batman 1989 do Michael Keaton thủ vai. Keaton đã lộ diện trong video đầu tiên của The Flash lên sóng vào sự kiện DC Fandome năm 2021. The Flash sẽ giới thiệu với khán giả đại chúng đa vũ trụ điện ảnh DC.