Bellerin tìm đường rời Arsenal

Hậu vệ người Tây Ban Nha, Hector Bellerin, được cho là đang có ý định tìm kiếm bến đỗ mới sau khi chứng kiến Arsenal sa sút trong những mùa giải gần đây.

Theo AS, Bellerin bày tỏ nguyện vọng được rời sân Emirates với HLV Mikel Arteta và Giám đốc Kỹ thuật Edu. Trang The Athletic cho biết hậu vệ người Tây Ban Nha chấp nhận giảm lương của mình ở Arsenal (hơn 5,7 triệu bảng mỗi năm) để được ra đi.

Hợp đồng của Bellerin với Arsenal còn thời hạn 2 năm. Theo Calciomercato, trong mùa hè năm nay, ban lãnh đạo Inter Milan từng điền tên Bellerin vào danh sách thay thế Achraf Hakimi. Tuy nhiên, thương vụ này không thể diễn ra do Arsenal và đội chủ sân Giuseppe Meazza không thể thống nhất về mức phí chuyển nhượng.

Bellerin không còn muốn gắn bó với Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Do đang gặp khó khăn về tài chính, Inter Milan chỉ muốn mượn Bellerin kèm theo điều khoản tùy chọn mua đứt. Song, Arsenal chỉ muốn bán đứt hậu vệ 26 tuổi với giá 20 triệu euro.

Không thể chiêu mộ cầu thủ người Tây Ban Nha, Inter Milan tìm đến PSV Eindhoven để hỏi mua Denzel Dumfries. “Nerazzurri” (biệt danh của Inter Milan) phải trả cho phía đối tác tổng cộng 15 triệu euro để hoàn tất thương vụ này. Hậu vệ người Hà Lan đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội chủ sân Giuseppe Meazza.

Bến đỗ tiếp theo của Bellerin đang bị đặt dấu hỏi lớn. Trong trường hợp chấp nhận ở lại sân Emirates, hậu vệ người Tây Ban Nha phải cạnh tranh với Cedric Soares, Ainsley Maitland-Niles, Calum Chambers.

Trong trận đấu với Brentford ở vòng một Premier League (Arsenal thua 0-2), HLV Arteta còn trao cơ hội cho chàng trai 21 tuổi Nuno Tavares thay thế Chambers ở vị trí hậu vệ phải.

Kể từ khi gia nhập Arsenal vào năm 2011, Bellerin ra sân tổng cộng 239 trận đấu. Đẳng cấp của anh từng được đánh giá rất cao, đặc biệt là về tốc độ. Tuy nhiên, hậu vệ người Tây Ban Nha sa sút rất nhiều trong thời gian gần đây. Đầu năm 2019, anh bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài.