Bella Thorne bức xúc vì Britney Spears bị đối xử tệ trong quá khứ

Cựu ngôi sao Disney cho rằng phim tài liệu “Framing Britney Spears” đã giúp khán giả có góc nhìn đa diện xoay quanh sự nổi tiếng của Britney Spears.

Theo Daily Mail, Bella Thorne lên tiếng bênh vực Britney Spears sau khi biết cô bị đối xử tệ thuở mới vào nghề trong bộ phim tài liệu Framing Britney Spears.

Bella Thorne xúc động khi xem phim tài liệu về Britney Spears. Ảnh: Getty.

Cựu ngôi sao Disney chia sẻ cô thấy đau lòng khi chứng kiến cách những phóng viên và cánh săn ảnh tác nghiệp khi Spears đang ở đỉnh cao sự nghiệp. “Tôi thật sự rất buồn khi xem phim. Mọi thứ tôi thấy khiến tôi đau lòng, nhất là khi chính chúng ta có thể đã là người đẩy Brit đến tình cảnh này”, cô nói.

Bella Thorne chia sẻ thêm: “Năm 14 tuổi, tôi đã rất nổi tiếng và luôn có những tay săn ảnh bao quanh. Mọi người thì liên tục nhìn tôi và cố gắng chen chúc nhau để chạm vào tôi”.

Từng được công chúng đón nhận nồng nhiệt, Bella Thorne hiểu cảm giác Britney Spears phải trải qua, nhưng cô không ngờ sự thật quá khủng khiếp. “Nếu bạn biết về những bức ảnh Britney ở trong xe với ai đó và dùng chúng để pha trò cùng mọi người, bạn cũng là chất xúc tác khiến cô ấy rơi vào bế tắc”, Thorne nêu quan điểm.

Hình ảnh Britney Spears trong phim tài liệu Framing Britney Spears. Ảnh: Variety.

“Phim tài liệu tuyệt vời ở chỗ nó thực sự mang lại cho chúng ta góc nhìn toàn diện về câu chuyện. Nhưng ở khía cạnh nào đó, phim khiến tôi cảm thấy khủng khiếp về những gì mọi người đối xử với Britney”, cô nhận xét thêm.

Cả Britney Spears lẫn Bella Thorne đều là những nhân vật nổi tiếng của Disney thuở mới vào nghề. Trong khi giọng ca Toxic là thành viên của The Mickey Mouse Club, thì Thorne vào vai chính trong loạt phim Shake It Up của Disney Channel.