Bella Hadid lấn sân diễn xuất

Dù từng xuất hiện trong các video ca nhạc và chương trình truyền hình, sự góp mặt trong phim "Ramy" đánh dấu lần đầu dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh của siêu mẫu Bella Hadid.

Ở tuổi 26, Bella Hadid đã có những cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp làm mẫu của mình. Cô không ít lần xuất hiện trên các sàn mốt danh tiếng như Versace, Fendi, Givenchy... cũng như giành được nhiều giải thưởng.

Gần đây nhất, siêu mẫu người Mỹ đang mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình. Theo Variety, Bella sẽ xuất hiện trong mùa thứ 3 của loạt phim hài - chính kịch Ramy. Cô tham dự với tư cách là ngôi sao khách mời định kỳ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vai diễn của Bella hay mối quan hệ của cô với các nhân vật khác vẫn chưa được tiết lộ.

Bella Hadid trên sàn diễn của Off-White. Ảnh: Teen Vogue.

Ramy đánh dấu lần đầu tiên siêu mẫu 26 tuổi bước chân sang lĩnh vực diễn xuất. Tin tức được đưa ra khi quá trình sản xuất mùa 3 đang tiến hành. Bộ phim này đã giúp diễn viên Ramy Youssef đem về giải thưởng Quả cầu vàng.

Phim xoay quanh nhân vật Ramy, con trai của gia đình Hồi giáo nhập cư ở New Jersey (Mỹ), cố gắng vượt qua sự giằng xé giữa đức tin, cộng đồng và lý tưởng thời đại mới.

Với niềm tự hào thẳng thắn của Bella trong di sản Hồi giáo, cha cô Mohamed đã chuyển đến Mỹ từ Palestine ở tuổi 14.

Cô đã bày tỏ sự quan tâm đến thế giới điện ảnh và truyền hình trước đó. Chia sẻ với The Telegraph vào năm 2017, cô cho biết lúc đó đang học lớp diễn xuất, vì muốn "có nhiều tiếng nói hơn trên thế giới".

Bella Hadid không phải người mẫu đầu tiên có sự chuyển mình thành công, từ người mẫu sang diễn xuất. Cara Delevingne hay Jung Ho Yeon đều đã có những động thái tương tự và đạt được kết quả ấn tượng.

Trước đó, Bella còn góp mặt trong MV In the Night phát hành cuối tháng 11/2015 của The Weeknd, khi bộ đôi còn hẹn hò. Cô cũng xuất hiện trong 2 MV của Jesse Jo Stark vào năm 2014. Ngoài ra, cô còn tham gia các chương trình truyền hình, bao gồm Keeping Up with the Kardashians, The Real Housewives of Beverly Hills.

Trên lĩnh vực sở trường, Bella Hadid được Models.com vinh danh cô là "Người mẫu của năm". Mới đây, cô còn là ngôi sao trang bìa ấn bản tháng 4 của tạp chí Vogue. Không chỉ phiên bản Mỹ, Bella còn xuất hiện trên trang bìa Vogue Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc... và không ít tạp chí khác.