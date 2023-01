Begpacker - kiểu khách du lịch đi đến đâu xin tiền đến đó

Begpacker thường lợi dụng lòng tốt của người dân địa phương, họ xin tiền để thỏa thích du lịch, ăn chơi.

Begpacker /'beɡpæk.ər/ (danh từ): Khách du lịch ăn xin

Định nghĩa:

Theo Macmillan Dictionary, begpacker là từ ghép giữa động từ beg (xin xỏ, ăn xin) và danh từ backpacker (khách du lịch bụi), dùng để nói về kiểu khách du lịch đến từ phương Tây thường xin tiền của người dân địa phương để đi du lịch. "Ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt ở Đông Nam Á, backpacker đang có xu hướng trở thành begpacker", trang này viết.

Hiện nay, begpacker thường chọn điểm đến là các thành phố châu Á. Họ mang theo những tấm bảng viết lời cầu cứu bằng ngôn ngữ địa phương để xin tiền. Một số người nói rằng họ xin tiền vì bị mất tiền, mất ví hoặc đơn giản là đang đi du lịch thì hết tiền. Những người khác chọn cách hát rong hoặc bán những món đồ nhỏ để kiếm tiền.

Ban đầu, begpacker dễ dàng xin được tiền của người địa phương vì họ được coi là đối tượng gây tò mò. Nhưng sau đó, mọi người nhận ra begpacker đang lợi dụng tấm lòng và sự đồng cảm của dân địa phương để kiếm tiền du lịch mà không cần làm việc.

Trước tình hình đó, Thái Lan và Indonesia - những nước xuất hiện nhiều begpacker - đã đặt ra biện pháp ngăn chặn kiểu du khách gây phản cảm này. Begpacker ở những nước này có thể bị báo lên đại sứ quán, thậm chí bị trục xuất.

Ứng dụng của begpacker trong tiếng Anh:

- Begpackers are western backpackers, most often travelling in South East Asia, who beg for charity from the locals.

Dịch: Khách du lịch ăn xin thường là Tây balo, họ thường đi du lịch ở Đông Nam Á và xin tiền từ thiện từ người dân địa phương.

- A policy in Bali means that anyone caught begpacking will now be taken to their embassy for a ticking off.

Dịch: Một chính sách ở Bali nêu rằng những ai bị bắt quả tang ăn xin khi du lịch sẽ bị đưa đến đại sứ quán để xử lý.