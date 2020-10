Beckham vào danh sách tiền đạo phải hay nhất mọi thời đại

Trước Beckham, MU có George Best cũng là biểu tượng tương tự về tầm ảnh hưởng cũng như giá trị thương mại trong thập niên 60. Thời đỉnh cao của Best kéo dài ngắn, nhưng đủ để ông giúp MU vô địch cúp C1 châu Âu năm 1968 và ẵm luôn Quả bóng Vàng châu Âu trong cùng năm đó. Tài năng của George Best gói gọn trong câu nói được truyền tai của CĐV MU: "Maradona good, Pele better, George Best" (Maradona hay, Pele hay hơn, George hay nhất).