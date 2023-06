Bebe Rexha bị ném điện thoại vào mặt khi đang diễn

Sau sự cố bất ngờ, Bebe Rexha vấp ngã và được ê-kíp nhanh chóng đưa vào hậu trường.

Theo Fox News, một người đàn ông lạ mặt tấn công Bebe Rexha bằng cách ném điện thoại trúng vùng mặt của cô. Sự việc xảy ra khi giọng ca In the Name of Love đang biểu diễn tại khu giải trí The Rooftop at Pier 17 ở New York (Mỹ).

Trong video được khán giả ghi lại, Rexha không kịp phản ứng khi chiếc điện thoại bất ngờ xuất hiện từ trong đám đông. Sau đó, cô vấp ngã và được ê-kíp hỗ trợ di chuyển vào hậu trường.

Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát New York (NYPD) xác nhận với Fox News rằng nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã được đưa đến một bệnh viện gần đó trong tình trạng ổn định. Ngoài ra, NYPD đã bắt giữ Nicolas Malvagna (27 tuổi) đang sinh sống tại New Jersey, được xác nhận là kẻ gây ra vụ việc.

Vùng mắt trái của Bebe Rexha bị tổn thương sau vụ hành hung. Ảnh: @beberexha.

Trong bức ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ, Rexha mỉm cười và giơ ngón tay cái để trấn an người hâm mộ. Theo đó, vùng mắt trái của cô bị bầm tím cùng một vết cắt xuất hiện dưới lông mày.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ gửi những lời động viên tới Bebe Rexha, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ với kẻ hành hung. "Buổi biểu diễn tuyệt vời đã bị phá hỏng khi cô ấy bị một kẻ lạ mặt tấn công bằng điện thoại. Hy vọng cô ấy sẽ ổn", một ý kiến bày tỏ.

"Tôi đã chứng kiến sự việc và bức xúc khi Bebe Rexha bị hành hung. Rexha và các nghệ sĩ tới đây để biểu diễn cho người hâm mộ. Cho nên, đừng đối xử như vậy với họ", một người hâm mộ viết.