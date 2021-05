Beauty blogger nổi tiếng nhờ vẻ ngoài gợi cảm ở Đài Loan

An An (sinh năm 1995) là một trong những beauty blogger thu hút lượng lớn người hâm mộ. Ban đầu chỉ lập kênh vlog để chia sẻ mẹo trang điểm, An An dần có số người theo dõi ngày càng tăng nhờ những bài đăng hữu ích, lối trò chuyện thú vị và đa dạng trong phong cách.