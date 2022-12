Bé trai Singapore chinh phục Everest Base Camp khi mới 6 tuổi

Om Madan Garg trở thành người trẻ nhất tại Singapore thành công chinh phục Everest Base Camp (trại nền Everest).

Om Madan Garg đặt chân đến Everest Base Camp khi mới 6 tuổi. Ảnh: The Brave Tourist.

"Em muốn ngắm nhìn thế giới", Om Madan Garg (6 tuổi) chia sẻ suy nghĩ của mình với Straitstimes, đồng thời cho biết em đã đi bộ 65 km qua những ngôi làng hẻo lánh, những ngôi đền và tu viện ở Nepal. Em cũng được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của những ngọn núi thuộc dãy Himalaya trong chuyến đi cùng gia đình.

Những chuyến phiêu lưu, hoạt động ngoài trời không quá xa lạ với Om. Từ 2 tháng tuổi, em đã được khám phá Việt Nam, Thái Lan và Lào cùng cha mẹ theo hình thức "du lịch bụi".

Om bắt đầu hành trình đến trại nền Everest cùng cha Mayur Garg (38 tuổi) và mẹ Gayatri Mahendram (39 tuổi) vào ngày 28/9, dưới sự hỗ trợ của một hướng dẫn viên và hai người khuân vác. Ước tính chuyến đi này tốn khoảng 10.000 SGD, bao gồm vé máy bay, bảo hiểm và chỗ ở.

Om Madan Garg leo núi cùng cha mẹ. Ảnh: The Brave Tourist.

Leo núi với độ cao 2.500 m so với mực nước biển là một thử thách với cả những người trưởng thành. Gia đình bé Om Madan Garg xuất phát từ làng Lukla ở Nepal (nằm ở độ cao 2.860 m so với mực nước biển) đến thị trấn Namche Bazaar (nằm ở độ cao 3.440 m so với mực nước biển).

Trước khi đến Everest Base Camp ở độ cao 5.364 m, gia đình 3 người đã ghé qua lòng hồ đóng băng Gorakshep nằm ở độ cao 5.164 m so với mực nước biển.

Trong ngày thứ 2 của chuyến đi, Om bị đau bụng. May mắn là sau khi uống thuốc, tình trạng sức khỏe khá hơn nên em có thể tiếp tục cuộc hành trình.

Bên cạnh vạch ra mọi kế hoạch dự phòng cho chuyến đi, cha mẹ của Om cũng mang theo một số món đồ chơi để con trai giết thời gian. Thông thường, sau 19h, cả nhà sẽ đi ngủ vì trời tối và nhiệt độ xuống thấp.

Hình ảnh cậu bé 6 tuổi chinh phục chuyến đi khiến những người đam mê leo núi ngạc nhiên. Gia đình Om gặp một nhóm leo núi người Singapore, họ đã tặng em một chiếc áo phông làm kỷ niệm.

Om không quá quan tâm đến ánh mắt chú ý của người khác, em chỉ tận hưởng niềm vui của chuyến đi. Cậu bé cho biết cầu Hillary là nơi em thích nhất trong chuyến đi này. Cầu Hillary cao 150 m, là điểm dừng chân chụp ảnh nổi tiếng khi chinh phục Everest.

Ngày 7/10, Om và cha mẹ đặt chân đến Everest Base Camp. Sau đó, gia đình trở về Kathmandu bằng trực thăng. Hiện, Om đặt một mục tiêu mới là chinh phục Ama Dablam - đỉnh núi nổi tiếng ở Nepal đối với những người đam mê trekking - chỉ sau đỉnh Everest và đỉnh Mera.