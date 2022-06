Bé trai ở Mỹ tử vong vì bị mẹ bỏ quên trên ôtô

Phải 2-3 giờ sau, bà mẹ mới phát hiện cậu con trai bị bỏ quên trên xe. Nhưng hậu quả đáng tiếc nhất đã xảy ra.

Theo CNN, cậu bé 5 tuổi ở quận Harris Ed Gonzalez, Houston, Mỹ, đã qua đời sau nhiều giờ bị mẹ bỏ quên trong ôtô được đậu ở ngay bên ngoài ngôi nhà. Bà mẹ quên mất con trai khi vội vàng vào nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con gái 8 tuổi vào tuần tới.

Cảnh sát trưởng quận Harris Ed Gonzalez cho hay phải 2-3 giờ sau, người mẹ này mới phát hiện con trai vẫn ngồi trên ghế trước ôtô. Theo CNN KTRK, hiện chưa rõ bà mẹ có phải đối mặt cáo buộc nào hay không.

Ngày 19/6, nhiệt độ ở thành phố Houston đạt mức kỷ lục. Sân bay Houston Hobby đã chạm đỉnh với nền nhiệt gần 39 độ C, theo CNN Weather.

Theo lời cảnh sát, bình thường, cậu bé có thể tự mở khóa xe hơi. Tuy nhiên, đây là xe thuê nên em không thể thoát thân và tình huống đáng tiếc đã xảy ra. Cửa xe không có bất kỳ loại khóa an toàn cho trẻ em nào, cũng không có nút tương tự để kích hoạt khi trẻ trong xe gặp nguy hiểm.

Thống kê từ Hội đồng An toàn Quốc gia Mỹ (NSC) cho biết trung bình mỗi năm có 38 trẻ em dưới 15 tuổi tử vong vì say nắng khi ngồi trên xe hơi. Nhiệt độ cơ thể của trẻ em tăng nhanh hơn nhiều so với người lớn và trẻ dễ bị say nắng nếu nhiệt độ trong xe lên đến 40 độ C.

Một thí nghiệm từ Consumer Reports cho thấy ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài là 16 độ C, nhiệt độ trong chiếc xe hơi đóng kín vẫn đạt tới hơn 40,5 độ C chỉ trong một giờ. Mức nhiệt này đặc biệt nguy hiểm và có thể gây tử vong cho trẻ em.

Trang Consumer Reports cảnh báo, không chỉ mùa hè, ngay cả trong những ngày mát mẻ, nhiệt độ bên trong những chiếc xe đóng kín vẫn có thể đạt tới mức nguy hiểm trong vòng một giờ đồng hồ. Nếu trẻ bị bỏ quên, các em rất dễ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Theo dữ liệu của ông Jan Null, Giảng viên tại Khoa Khí tượng và Khoa học Khí hậu, Đại học San Jose, phần lớn trẻ tử vong vì say nắng trong xe hơi đều do bị bỏ quên.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ nhỏ ở trong xe ôtô một mình. Cha mẹ cũng nên tập thói quen quan sát trước khi rời khỏi xe. Người lớn luôn phải khóa xe khi rời khỏi và cất giữ chìa khóa ở ngoài tầm với của trẻ.

Bên cạnh đó, việc trang bị kiến thức và kỹ năng thoát hiểm cho trẻ khi bị bỏ quên trên xe ôtô là rất cần thiết. Nếu trẻ bị bỏ quên hoặc mắc kẹt trên xe, sau khi phát hiện sự việc, người lớn cần thực hiện các biện pháp cấp cứu nhanh chóng và đúng phương pháp. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để cứu tính mạng của trẻ và hạn chế để lại di chứng.