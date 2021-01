Bé trai 7 tuổi ở Ấn Độ hoàn thành chứng chỉ MTA của Microsoft

Sau một năm tham gia khóa đào tạo tin học của WhiteHat Jr, Venkat Raman Patnaik đã vượt qua 5 bài thi và nhận chứng chỉ toàn cầu Microsoft Technology Associate (MTA).

Theo India Times, Venkat Raman Patnaik đăng ký học tại WhiteHat Jr từ tháng 3/2019. Sau khi tham dự khoảng 160 lớp học, em đã xuất sắc vượt qua 5 bài thi về Nhập môn lập trình bằng Java, JavaScript, Python, HTML, CSS và những nguyên tắc cơ bản về quản trị cơ sở dữ liệu.

Venkat lấy chứng chỉ MTA của Microsoft khi mới 7 tuổi. Ảnh: Asianet Newsable.

Jatinder Kaur, giáo viên của Venkat, nhận xét cậu bé là một học viên thông minh, xuất sắc. Từ những ngày đầu tiên, em đã tiếp thu kiến thức cơ bản về lập trình một cách nhanh chóng.

"Cậu bé khiến chúng tôi tự hào khi vượt qua kỳ thi MTA khi còn rất nhỏ. Đây là một thành tích thực sự hiếm có", Jatinder Kaur nói.

Ông Kuldeep Patnaik, cha của Venkat, cho biết cậu bé bắt đầu làm quen với lập trình từ khi lên 5 tuổi. Em đã mất 6 tháng học và phát triển các kỹ năng viết code để đủ điều kiện tham gia kỳ thi MTA.

Ngoài học lập trình, Venkat dành nhiều thời gian tìm hiểu về khoa học vũ trụ, chơi rubik, bóng gậy và đạp xe.

Tháng 10/2020, lập trình viên nhí được mời làm diễn giả tại chương trình Catapult 2020 của Học viện Công nghệ Chennai, Ấn Độ. Em đã có 45 phút phổ biến về kỹ năng lập trình, viết code cho 450 sinh viên năm nhất của trường.

Ngoài ra, Venkat từng phát triển ứng dụng Let’s Reward Kids, giúp em lọt vào vòng chung kết WhiteHat Jr’s Silicon Valley Challenge do WhiteHat Jr tổ chức. Em cũng được giới thiệu trong chương trình Teach me something with Nikhil Taneja, một chương trình sáng tạo dành cho giới trẻ ở Ấn Độ.

WhiteHat Jr là công ty cung cấp các lớp học công nghệ trực tuyến cho học viên từ 6-18 tuổi. Tại đây, trẻ sẽ được làm quen với các kiến thức cơ bản của lập trình, viết code và tư duy thuật toán.

Toàn bộ lớp học của WhiteHat Jr đều được dạy trực tuyến, một thầy một trò. Những khóa học lập trình trực tuyến tạo nền tảng vững chắc, giúp học viên có đủ điều kiện tham gia các kỳ thi của Microsoft hoặc sáng tạo các ứng dụng mới, theo The Sentinel.