Bé trai 5 tháng tuổi tại Mỹ suýt mất ngón chân vì một sợi tóc

Sợi tóc nhỏ, mỏng, dính chặt vào ngón chân phải của bé trai khiến nó sưng tấy, tím thâm và có nguy cơ hoại tử nếu không can thiệp kịp thời.

Theo New York Post, Sara Ward, 33 tuổi, ở Missouri, Mỹ, đã lên tiếng cảnh báo các phụ huynh sau khi cậu con trai 5 tháng tuổi bị đứt tuần hoàn ngón chân nhiều ngày, suýt hoại tử vì một sợi tóc.

Ward cho hay ban đầu cô thấy đường thẳng chạy ngang qua ngón chân giữa trong bàn chân phải của con trai, song, bà mẹ này vẫn không quá bận tâm. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau, ngón chân của Logan bắt đầu sưng tấy, chuyển sang màu tím. Cặp vợ chồng vội đưa con đến gặp bác sĩ chuyên khoa.

Logan được chẩn đoán mắc hội chứng “garô do tóc” hay “garô ngón chân”. Đây là tình trạng hiếm gặp liên quan việc tóc, chỉ hoặc vật liệu tương tự quấn chặt quanh phần phụ dẫn đến thương tích, thậm chí hoại tử.

Sợi tóc quấn quanh ngón chân của Logan mỏng đến mức các bác sĩ lo ngại họ không thể loại bỏ nó nếu không phẫu thuật.

Theo lời kể của bà mẹ, ê-kíp bác sĩ đã mất khoảng 40 phút để lấy sợi tóc ra bằng nhíp, kính lúp, đèn chiếu sáng đặc biệt. Họ còn phải sử dụng kem tẩy lông thử phá vỡ các mảnh lông, một số kem gây tê để nhíp đi sâu hơn vào kẽ chân bệnh nhi.

“Con trai đau đớn đến mức vừa khóc vừa đá xung quanh, không thể giữ yên khi các bác sĩ xử lý”, Ward nhớ lại. Sau khi loại bỏ sợi tóc, Logan được ở lại viện theo dõi qua đêm. Ngón chân dần trở lại bình thường, hồng hào trở lại. May mắn là bệnh nhi đã được xuất viện sau đó, không cần đến phẫu thuật.

Hội chứng garô do tóc không chỉ xuất hiện ở ngón chân. Nghiên cứu nhi khoa năm 1988 đã xem xét 60 trường hợp được định nghĩa là hội chứng garô do tóc. Trong đó, 24 trường hợp liên quan ngón chân, 14 trường hợp liên quan ngón tay và 22 trường hợp là do sợi tóc quấn quanh bộ phận sinh dục của bé trai.

Sau sinh, nhiều sản phụ dễ bị rụng tóc và cha mẹ có thể vô tình khiến các sợi vải, tóc, quấn vào tay, chân, bộ phận sinh dục của con trong lúc thay quần áo, tã.

Nếu chúng không may mắc vào cơ thể con, phụ huynh cần loại bỏ ngay lập tức, có thể sử dụng kem tẩy lông cho trẻ, nhíp, kìm cắt móng tay. Nếu tóc, vải bám sâu vào phần phụ mà cha mẹ không thể tự lấy tại nhà, chúng ta cần đưa con tới viện càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, nếu thấy ngón tay, chân hoặc bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể trẻ đổi màu, phụ huynh cũng cần kiểm tra kỹ và tới gặp bác sĩ.