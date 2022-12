Bé trai 4 tuổi bị con cô giáo đánh tại trường

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết một bé trai 4 tuổi học mầm non bị con của một giáo viên kéo vào nhà vệ sinh đánh bằng gậy, gây thâm tím mặt và cơ thể.

Mặt cháu K. xuất hiện các vết bầm tím. Ảnh: CTV

Khoảng 14h chiều 19/12, người thân của cháu H.A.K. (4 tuổi, học sinh trường Mầm non Cương Gián, huyện Nghi Xuân) được giáo viên chủ nhiệm mời đến trường do trên mặt và cơ thể cháu K. xuất hiện vết bầm tím.

Hoảng hốt vì thấy nhiều vết bầm tím trên mặt, chân bé K., người thân của cháu đã báo cáo sự việc lên hiệu trưởng và yêu cầu trích xuất camera. Camera cho thấy cháu bị một học sinh lớn hơn cầm gậy, kéo vào nhà vệ sinh đánh khoảng mấy phút.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân thông tin: "Ban đầu, chúng tôi cho rằng có khả năng giáo viên đánh trẻ nhưng sau khi lấy lời khai và trích xuất camera thì phát hiện người đánh cháu K. là bé gái 9 tuổi, con của một cô giáo dạy trong lớp này".

Vết bầm tím trên chân cháu K. Ảnh: CTV.

Bố đi làm ăn ở nước ngoài, bé 9 tuổi này không có ai trông coi nên theo mẹ đến lớp, coi lớp cho mẹ. Thời điểm xảy ra sự việc, hai cô giáo đang ra ngoài sân quét dọn. Cháu K. không ngủ trưa nên đã bị bé gái 9 tuổi cầm roi đánh.

"Do đây là chuyện trẻ em với nhau, cơ quan công an không thể xử lý được. Chúng tôi đã giao trách nhiệm xử lý vụ việc cho gia đình và nhà trường, đồng thời kiến nghị Phòng GD&ĐT có hình thức xử lý đối với cô giáo đưa con đến lớp học", lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân nói thêm.