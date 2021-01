Bé trai 3 tuổi ở TP.HCM tử vong bất thường

Bé trai ở Tân Phú nhập viện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương, ngưng tim, ngưng thở.

Ngày 19/1, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết ngày 15/1, đơn vị này tiếp nhận bé P.T.T. (3 tuổi, ngụ tại đường Thạch Lam, Phú Thạnh, quận Tân Phú) trong tình trạng ngưng tim ngoại viện vào ngày 15/1.

Theo chia sẻ của người cha, bệnh nhi không ở cùng với mẹ. Gần đây, cha bé phải vào bệnh viện chăm sóc người thân nên trẻ ở cùng người dì. Ngày 15/1, sau khi ăn cơm tối, bé đi ngủ một lúc. Người dì phát hiện trẻ co giật toàn thân, tím tái nên gọi cha bé về đưa đến Bệnh viện Bình Tân hồi sức. Khi bé có nhịp tim trở lại, cơ sở y tế này chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, nơi tiếp nhận bệnh nhi. Ảnh minh họa: Liêu Lãm.

Bác sĩ Phương cho biết khi nhập viện, bé rơi vào tình trạng hôn mê, mạch nhanh, tim không rõ, đồng tử giãn, phản xạ yếu, sùi bọt hồng. Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ cho thấy trẻ ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện. Ngoài ra, cơ thể của bé có nhiều vết bầm dưới da, thiếu oxy não nặng.

Sau khi khám sơ bộ, các bác sĩ mời công an địa phương và công an phường Tân Phú đến làm việc. Nhân viên y tế khoa Cấp cứu đã hút đờm nhớt, cố định nội khí quản, truyền Adrenaline, truyền dịch nâng huyết áp, an thần, kháng sinh. Sau khi hồi sức, các bác sĩ tiến hành chụp CT não toàn bộ cho bệnh nhi.

"Kết quả CT khiến chúng tôi bất ngờ, bé bị phù não rất nặng, xuất huyết dưới màng cứng giai đoạn cấp quanh bán cầu đại não, dày 5-7 mm. Xuất huyết lan vào trong vách liên bán cầu. Đường giữa gãy lệch sang bên phải 7 mm, thoát vị não. Tình trạng phù não rất nặng, áp lực ngoại sọ tăng nhiều dẫn đến tụt não", bác sĩ Phương nói.

Cha bé cho biết trước đây từng thấy cơ thể của con có nhiều vết bầm và phải đưa bé đến bệnh viện.

"Chúng tôi hồi sức rất lâu và tiến hành hội chẩn toàn viện. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ nhận định 2 nguyên nhân gây ra tình trạng này là chấn thương và bệnh lý. Tôi không loại trừ nguyên nhân bệnh lý nhưng khả năng này rất hiếm. Do đó, các bác sĩ nghĩ nhiều hơn về khả năng ngoại lực tác động", bác sĩ Phương nhận định.

Dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, bé trai không qua khỏi sau một ngày nhập viện. Để xác định chắc chắn nguyên nhân, Bệnh viện Nhi đồng 1 thông báo cơ quan chức năng và pháp y vào cuộc điều tra.

Theo bác sĩ Phương, trẻ bị bạo hành thường có biểu hiện thần kinh như xuất huyết não, xuất huyết phổi, suy hô hấp... Đa số trẻ xuất hiện tình trạng này đều có biểu hiện ngoài da như vết bầm trên tay, chân hay vị trí đặc biệt trên cổ. Ngoài ra, trẻ tử vong nghi do bạo hành thường không xác định nguyên nhân, có yếu tố gia đình phức tạp.

"Tiếp nhận trường hợp tử vong bất thường và có sự nghi ngờ pháp lý, chúng tôi sẽ khai thác bệnh sử thân nhân. Nếu lời giải thích phù hợp với bệnh lý của bé, chúng tôi có thể sẽ mời cơ quan chức năng để làm việc. Đây không phải lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận các trường hợp này", bác sĩ Phương.