Be ‘thao túng tâm lý’cư dân mạng với loạt hình ảnh dí dỏm

Với chiến lược thay đổi nhận diện thương hiệu sáng tạo, nền tảng đa dịch vụ Be chiếm được nhiều cảm tình từ người dùng.

Những ngày gần đây, nhiều hình ảnh dễ thương từ nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be xuất hiện khắp mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đây là những hình ảnh nằm trong chiến lược thay đổi nhận diện thương hiệu của nền tảng này.

Thu hút sự chú ý của người dùng

Các ngã tư TP.HCM từ lâu trở thành nơi tập trung hàng loạt biển quảng cáo sáng tạo. Mới đây, hình ảnh nam tài xế Be xuất hiện trên biển quảng cáo cùng lời bài hát được biến tấu theo hướng “thả thính” thu hút sự quan tâm từ người đi đường, đặc biệt là phái đẹp. Bài đăng về biển quảng cáo này trong group Ở nhà vui thấy bà nhận về hơn 4.000 lượt thích và bày tỏ cảm xúc, cùng nhiều bình luận dí dỏm.

Fanpage “Insight mất lòng” cũng không quên chụp lại hình ảnh trong MV Có Be chờ thành meme để kêu gọi phái đẹp mạnh mẽ đối diện với người yêu cũ: “Đi ngang người yêu cũ thì nhớ thẳng lưng lên như lúc ra nhận hàng Be nha”.

Ở nhà vui thấy bà và Insight mất lòng đề cập đến biển quảng cáo và MV Có Be chờ.

Không chỉ phủ sóng các ngã tư hay tung ra các MV quảng cáo hợp xu hướng, trên khắp các ngóc ngách, người dùng cũng nhanh chóng làm quen với hình ảnh nhận diện mới từ các bác tài Be.

Bạn Đoàn Ngọc Quyên không quên khoe trải nghiệm và niềm yêu thích của mình với những chuyến xe Be. Cô rủ rê mọi người: “Có ai ở đây chung sở thích với mình không, cùng chia sẻ những hình ảnh mới của Be nếu có bắt gặp ngoài đường nhen”.

Không đứng ngoài cuộc vui, hot facebooker Nguyễn Thị Cẩm Ly lại “trúng tiếng sét ái tình” bởi những bảng quảng cáo khắp các ngã tư của Be: “Tui bị Be ‘thao túng tâm lý’ luôn rồi hễ cứ thấy bảng quảng cáo be là đầu tự động phát nhạc: Đường vào hẻm em ôi lắm lối, dù trời mưa be vẫn đưa em về. Người tình mùa đông phiên bản siêu ấm áp. Ngọt ngào vậy ai mà nỡ từ chối”.

Chia sẻ của Đoàn Ngọc Quyên và Nguyễn Thị Cẩm Ly.

Trước đó, hình ảnh tòa nhà Landmark 81 được bao phủ bởi màu vàng Be cũng nhận về sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Không chỉ ở TP.HCM, logo mới của Be cũng xuất hiện nổi bật tại tòa nhà VPBank (Hà Nội). Nhiều người đi đường không quên chụp lại khoảnh khắc này và khoe cảnh check-in hình ảnh Be xuất hiện nổi bật trên phố.

Hình ảnh nhận diện thương hiệu của Be xuất hiện ở tòa nhà Landmark 81 và VPBank Hà Nội.

Chiến lược đằng sau độ phủ sóng của Be

Dù phải cạnh tranh với nhiều ứng dụng gọi xe trong và ngoài nước, đến nay, Be đã có mặt ở 28 tỉnh thành. Những hình ảnh rộn ràng của Be thời gian gần đây được tung ra khi nền tảng ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Cùng với thay đổi hình thức, Be cũng công bố chiến lược kinh doanh mới: Phát triển thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ phục vụ 20 triệu người Việt trong 2-3 năm tiếp theo.

“Be đang chuyển mình từ một ứng dụng gọi xe công nghệ thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ. Be mong muốn được trở thành trợ thủ đắc lực mỗi ngày của khách hàng trên mọi chặng đường cuộc sống”, đại diện Be chia sẻ về chiến lược trong thời gian tới.

Từ những dịch vụ vận chuyển ban đầu với beBike, beCar, hành trình của Be cùng với khách hàng Việt Nam vươn xa với các dịch vụ giao hàng (beDelivery), gọi đồ ăn (beFood), đặt vé máy bay (beFlight), bảo hiểm, gói dịch vụ viễn thông, vé số điện tử, và phát triển Ngân hàng số Cake by VPBank. Nền tảng này hứa hẹn đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho người dùng hiện đại, đúng như slogan “Bên nhau trọn đường”.