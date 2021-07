Bế mạc Trung ương 3, thống nhất giới thiệu bổ sung 23 nhân sự lãnh đạo

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 8/7, sau 4 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn so với dự kiến một ngày.

Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận các ủy viên Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Nhất trí cao phương án kiện toàn nhân sự của Bộ Chính trị

Khái quát nội dung về công tác cán bộ, Tổng bí thư cho biết Ban Chấp hành Trung ương ghi nhận việc kiện toàn một bước cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước thời gian qua được thực hiện bài bản, chặt chẽ, thận trọng, theo đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương nhất trí cao với phương án do Bộ Chính trị trình về tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV. Ảnh: Đoàn Bắc.

Theo Tổng bí thư, Trung ương nhất trí cao với phương án do Bộ Chính trị trình về tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại hội nghị này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung hai ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng thời, Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng; thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cần những giải pháp đột phá, khả thi

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Đồng thời, hội nghị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, và đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 để trình Quốc hội khoá XV xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ nhất.

Tổng bí thư nêu kết quả trong 6 tháng đầu năm khi vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, tăng trưởng đạt mức 5,64%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước; lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 58,2% so với dự toán, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, Trung ương cũng thẳng thắn lưu ý và chỉ rõ 6 tháng đầu năm vừa qua, kinh tế - xã hội vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước ta vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức mới và lớn, thậm chí gay gắt hơn. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm hơn trước, có thể còn tiếp tục lan rộng, kéo dài, tác động mạnh đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Ảnh: Đoàn Bắc.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu ngay sau hội nghị này, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện thêm một bước các dự thảo kế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Trong đó, lưu ý việc cần có giải pháp mang tính đột phá, khả thi cao và sát hợp với thực tế, vừa tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh.

Trung ương quán triệt việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cần nhìn thẳng vào sự thật để đề ra chính sách có tính đột phá, khả thi cao, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; giải ngân chậm, nhiều dự án, công trình chậm tiến độ, thua lỗ, thất thoát, lãng phí...

Sửa đổi quan trọng liên quan trách nhiệm của ủy viên Trung ương

Cũng tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương đã cho ý kiến để hoàn thiện và quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII; Quy định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khoá XIII.

Theo Tổng bí thư, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII đã có những bổ sung, sửa đổi quan trọng liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, của ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (bao gồm cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư), của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trách nhiệm và quyền hạn của Tổng bí thư, Thường trực Ban Bí thư, của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư và về chế độ làm việc, phương pháp công tác.

Tổng bí thư thông tin thêm những nội dung mới của Quy định thi hành Điều lệ Đảng lần này chủ yếu tập trung vào một số vấn đề để làm tốt hơn công tác đảng viên như: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng…

Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cũng được bổ sung nhiều quy định cụ thể liên quan đến các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nhằm phát huy đầy đủ, đúng đắn hơn nữa chức năng kiểm tra, giám sát của Đảng.