Be hoạt động trở lại tại TP.HCM từ 18/8

Theo thông báo từ Be, ứng dụng này sẽ chính thức mở lại dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ tại TP.HCM từ 12h ngày 18/8 sau khi tạm dừng hoạt động.

Cụ thể, Be thông báo các đơn hàng đặt qua ứng dụng này sẽ được giao cả nội quận và liên quận, thời gian nhận đơn hàng từ 6h đến 17h trong ngày để tài xế kịp quay về nhà trước 18h mỗi ngày theo đúng quy định.

Be cũng cho biết sẽ chỉ giao những mặt hàng thiết yếu. Trường hợp khách hàng đặt dịch vụ giao hàng hay đi chợ hộ nhưng không phải mặt hàng thiết yếu, shipper sẽ chủ động từ chối và hủy đơn để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Vì tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại TP.HCM còn phức tạp, ứng dụng này khuyến cáo tài xế và khách hàng vui lòng tuân thủ quy định 5K khi giao nhận hàng, thực hiện khử khuẩn và khuyến khích thanh toán không tiền mặt để có trải nghiệm dịch vụ thật an toàn cùng Be.

Ứng dụng Be sẽ trở lại giao hàng thiết yếu và đi chợ hộ tại TP.HCM từ 18/7. Ảnh: Be.

Trong 3 tháng qua, Be cho biết đã triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ cho tài xế thông qua một loạt chương trình như đảm bảo doanh thu (khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng), hỗ trợ tài xế giữ phân hạng, thay đổi phương tiện hoạt động, từ xe 4 bánh sang xe 2 bánh. Ứng dụng này cũng có những quỹ hỗ trợ khẩn cấp để giúp tài xế khó khăn, trong khu cách ly với ngân sách 3-10 triệu đồng mỗi người.

Đồng thời doanh nghiệp cũng thành lập ban quản trị cộng đồng tài xế các vùng miền, chia sẻ thông tin cho các tổ đội nhóm để lấy thông tin các tài xế đang thực sự rất khó khăn nhằm có những chính sách riêng theo từng người.

Trước đó, để tăng cường phòng chống dịch Covid-19, Be Group - đơn vị vận hành ứng dụng gọi xe Be - chủ động tạm ngưng cung cấp các dịch vụ tại TP.HCM từ 10h ngày 27/7. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho khách hàng và tài xế.

Doanh nghiệp cho biết sau khi tiếp tục cân nhắc các tình huống một cách thận trọng nhất, ứng dụng gọi xe Be tạm ngưng cung cấp dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ tại TP.HCM từ 10h ngày 27/7 đến 1/8 hoặc đến khi có thông báo mới.

Be Group khẳng định đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để có thể triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho đội ngũ tài xế công nghệ trong thời gian sớm nhất.