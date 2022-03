Bé gái Ukraine hát 'Let it go' dưới hầm trú ẩn

Giọng hát trong trẻo của Amelia trong clip được một phụ nữ ghi lại tại hầm trú ẩn ở Kyiv thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Clip được một phụ nữ tên Marta Smekhova chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 3/3, khi cô đến thăm hầm trú ẩn. Cô cho biết đoạn video được quay dưới sự đồng ý của mẹ Amelia, theo Independent.

"Mọi người đều gác lại công việc và lắng nghe giọng hát của cô bé. Ngay cả những người đàn ông cũng không kìm được nước mắt", Smekhova chú thích.

Amelia nhận được nhiều lời khen ngợi giọng hát trong trẻo. Ảnh cắt từ clip.

Cũng theo Smekhova, Amelia chia sẻ rằng em muốn "hát trên một sân khấu lớn" trước nhiều khán giả. Nghe vậy, gia đình Amelia và những người trong hầm trú ẩn đã khuyến khích cô bé hát.

Sau khi Amelia trình bày một đoạn trong ca khúc "Let it go", nhạc phim hoạt hình Frozen (Nữ hoàng băng giá), nhiều người đã dành tràng pháo tay tán dương giọng hát trong trẻo của cô bé.

Clip ghi lại màn biểu diễn của bé gái Ukraine cũng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được gần 5 triệu lượt xem trên Twitter và gần 3 triệu lượt trên Facebook.

Tối 6/3, nữ diễn viên Idina Menzel, người lồng tiếng cho nhân vật chính Elsa và thể hiện nhạc phim trong Frozen, cũng dành lời khen ngợi em.

Amelia là một trong số hàng triệu người dân Ukraine vẫn ở lại đất nước trong bối cảnh Nga đổ quân vào nước này từ 24/2. Ở ngày thứ 12 của cuộc giao tranh, các lực lượng Nga tiếp tục bao vây cảng Mariupol ở phía nam Ukraine và tìm cách gia tăng sức ép lên thủ đô Kyiv.

Ngày 7/3, sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ 3, hai nước đạt được những bước tiến nhỏ trong việc mở hành lang nhân đạo, cung cấp viện trợ và sơ tán dân thường.