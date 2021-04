Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở trạm y tế

Bé gái khoảng 5-10 ngày tuổi, nặng 3,2 kg, bị bỏ rơi ở khuôn viên Trạm Y tế xã Tự Nhiên (Hà Nội).

Ngày 23/4, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, tìm thân nhân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo công an, tối 20/4, cán bộ Trạm Y tế xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, phát hiện một bé gái sơ sinh trong khuôn viên trạm nên trình báo công an sở tại.

Bé gái được xác định khoảng 5-10 ngày tuổi, nặng 3,2 kg, được quấn trong một khăn màu hồng. Qua thăm khám ban đầu, các y bác sĩ không tìm thấy thương tích nào trên cơ thể bé, các chỉ số sức khỏe bình thường.

Theo nhà chức trách, bé gái đang được tổ dân phố và Hội Phụ nữ huyện Tự Nhiên chăm sóc tạm thời.

Công an kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan cháu bé, cần liên hệ đến Công an huyện Thường Tín qua số điện thoại: 0692.190.407 hoặc Công an xã Tự Nhiên: 0912.765.866.