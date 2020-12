Bé gái ở Tuyên Quang chào đời chỉ nặng 0,6 kg

Mẹ bệnh nhi tâm sự gia đình rất lo lắng, buồn và sợ mất con khi bé chào đời quá sớm, thể trạng chưa hoàn thiện.

Chị H.T.N. (mẹ bé P.T.T., trú tại xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khi bất ngờ bị vỡ ối, chuyển dạ ở tuần thai thứ 24. Sau đó, sản phụ sinh ra một bé gái chỉ nặng 0,6 kg.

Chị N. chia sẻ khi nghe bé cất tiếng khóc chào đời, gia đình rất lo lắng, buồn và sợ mất con. Ngay sau sinh, bệnh nhi được các bác sĩ đưa đến phòng Đơn nguyên Sơ sinh - khoa Nhi theo dõi. Vợ chồng sản phụ khóc rất nhiều vì thương con.

Bé T. được chăm sóc tại phòng Đơn nguyên Sơ sinh của bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Thu Giang, Trưởng khoa Nhi, cho biết trong nhiều em bé được nuôi dưỡng, chăm sóc tại phòng Đơn nguyên Sơ sinh, bệnh nhi T. là trường hợp sinh non nhất. Thể trạng bé còn chưa hoàn thiện, rất dễ bị nhiễm khuẩn, vàng da, thiếu máu...

Các bác sĩ, điều dưỡng của khoa Nhi thường xuyên thay phiên nhau chăm sóc, duy trì tốt chế độ ăn, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, chống nhiễm khuẩn cho trẻ.

Hiện sau 2 tháng được chăm sóc đặc biệt, bé P.T.T. nặng 1,8 kg. Bệnh nhi đã tập và tự bú mẹ. Mẹ bé được hướng dẫn cách bế và chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo (chuột túi) hay còn gọi là da kề da. Bé T. tiếp tục được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Bác sĩ Ngô Hữu Hà, Giám đốc Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho hay tỷ lệ trẻ sinh non dưới 28 tuần tuổi và cân nặng dưới 1 kg ngày càng tăng. Đối với trẻ sinh non, tất cả cơ quan gan, thận, não, ruột đều non yếu.

Trẻ có thể bị suy hô hấp, tử vong hoặc di chứng tàn tật suốt đời như bại não, tàn tật, giảm vận động, tăng động, bệnh lý võng mạc, nhiễm trùng, suy dinh dưỡng. Nếu được điều trị kịp thời bằng hệ thống trang thiết bị hiện đại, khả năng cứu sống trẻ sinh non khá cao.