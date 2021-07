Bé gái ở Trung Quốc bị đưa ra đảo hoang

Sau hai ngày sống trên đảo hoang cùng cha mẹ, cô bé không thể chịu được và cầu cứu ngư dân.

Ngày 10/7, cảnh sát ở Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, nhận được tin báo của ngư dân về việc một bé gái cầu cứu do bị mắc kẹt trên đảo hoang.

Theo Red Star News, cô bé chủ động tiếp cận ngư dân để kêu cứu. Em cho biết mình đã sống 2 ngày trên đảo với nước uống, bánh quy.

Bé gái 13 tuổi cầu cứu sau 2 ngày sống trên đảo. Ảnh: Sohu.

Nhận tin, cảnh sát lập tức tiếp cận hòn đảo. Khi nhìn thấy cảnh sát, cô bé khóc và nói: "Hãy đưa cháu lên bờ đi, cháu không thể chịu nổi nữa".

Ban đầu, cảnh sát nghĩ đây là vụ bắt cóc. Qua tìm hiểu, họ mới biết câu chuyện khác xa những gì họ tưởng tượng.

Cụ thể, một gia đình 3 người từ thành phố Thành Đô mới chuyển đến đảo. Người cha cho biết con gái 13 tuổi mới bỏ học từ tháng 9 năm ngoái. Cô bé mắc một số vấn đề tâm lý và có hành vi nổi loạn, cả ngày chỉ ở ở trong phòng, không chịu xuống ăn cơm với cha mẹ.

"Chúng tôi chỉ muốn con trải nghiệm cuộc sống ở môi trường khắc nghiệt", người cha nói.

Cặp vợ chồng đã chuẩn bị đồ đồ ăn, nước uống, thậm chí thuê huấn luyện viên chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn. Bốn tháng trước khi đưa con lên đảo, phụ huynh và huấn luyện viên đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, đánh giá an toàn như điều kiện thời tiết, cách thức tiếp tế, sơ tán khẩn cấp, theo The Paper.

Những vật dụng cần thiết để sinh tồn như xẻng, lều, túi ngủ, đèn bão, bộ đàm đều được vợ chồng chuẩn bị đầy đủ. Dù trong điều kiện nắng nóng, không có điện, Internet, gia đình 3 người vẫn khỏe mạnh sau 2 ngày.

Trong thời gian đó, con gái bắt đầu thay đổi, chịu nói chuyện, tương tác với mọi người. Nhưng do không chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt, em tìm cách cầu cứu.

Cảnh sát đã đưa gia đình cùng huấn luyện viên trở lại đất liền. Cha mẹ bị phê bình vì dạy con theo cách cực đoan, có thể đẩy trẻ vào tình huống nguy hiểm.

Trước vụ việc này, dân mạng nổ ra tranh cãi gay gắt. Một số chia sẻ tình cảnh của gia đình trên, hiểu rằng họ chỉ muốn tốt cho con. Tuy nhiên, một số khác chỉ trích cách dạy con phản khoa học của phụ huynh. Họ khuyên cha mẹ nên đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý, thay vì ép con sinh tồn trên đảo hoang.