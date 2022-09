Bé gái ở Anh bị mẹ và người tình phạt ngồi 3 giờ trong bồn nước đá

Cặp đôi gây ra vụ việc bị kết án hơn 3 năm tù vì hành hạ dã man bé gái 5 tuổi.

Người mẹ Georgia Newman (29 tuổi) và cha dượng Michael Kilkenny (29 tuổi) bắt con gái 5 tuổi ngồi vào bồn nước đá sau khi đứa trẻ trượt chân, đập vào đầu mẹ.

Tại tòa án Leeds Crown (Anh), công tố viên Richard Woolfall mô tả cặp đôi này đã hoảng loạn khi phát hiện con gái không phản ứng. Họ cuống cuồng tìm cách làm ấm cô trước khi gọi 999.

Khi nhân viên y tế đến nơi, họ thấy cô bé nằm bất động, mặt tái xanh, mép sùi bọt. Một lúc sau, cô bé bắt đầu co giật. Các bác sĩ phải cắm máy thở, quấn chăn điện để làm ấm cơ thể, thậm chí truyền dung dịch ấm vào cơ thể bé gái, theo hãng tin Metro.

Michael Kilkenny và Georgia Newman. Ảnh: SWNS.

Nhân viên y tế không thể duỗi thẳng cô bé vì cơ thể đã bị đông cứng. Họ không nghĩ cháu bé có thể sống sót sau khi thân nhiệt giảm xuống 25 độ C, thấp hơn 12 độ C so với bình thường.

“Việc này tương tự như một người đang lênh đênh trên Biển Bắc. Tôi chưa từng thấy ai sống sót sau khi hạ thân nhiệt nguy kịch như vậy”, một nhân viên y tế nói.

Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Cô bé đã bình phục và đang sống với cha ruột. Khi được hỏi, cô bé nói với cảnh sát rằng cha dượng đã bế cô vào bồn tắm theo lời mẹ.

Luật sư bào chữa cho biết Newman mang thai vào thời điểm đó và mắc chứng lo âu, trầm cảm. Cả hai đã ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình.

Theo phán quyết, người mẹ nhận mức án 3 năm 6 tháng tù, còn cha dượng lĩnh 3 năm 4 tháng tù.

“Đó là một hình phạt tàn nhẫn và bất thường. Các nhân viên y tế chỉ chậm trễ vài phút là cô bé không qua khỏi”, thẩm phán nói.